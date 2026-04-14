白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時「山邊王爺」突暴衝　網轟長官講太久

▲白沙屯媽祖起駕典禮，山邊王爺神轎突然暴衝引起討論。（圖／翻攝Threads，下同）

記者葉國吏／綜合報導

「白沙屯媽祖」13日凌晨起駕，不過現場發生流程安排不周導致現場信徒不滿，甚至傳出山邊王爺神轎不滿暴衝的意外，對此拱天宮主委也出面解釋。

大選年政壇大咖致詞引反感

2026年白沙屯媽祖起駕典禮，吸引多位政壇重量級人物到場，然而依序發言的流程卻讓進香焦點模糊。不滿的信徒紛紛湧入網路抱怨，批評「主角是媽祖不是政治人物」，認為連神明選定的起駕時辰都因此被打亂。更有網友分享畫面顯示，山邊王爺神轎在廟外等待時出現激動晃動，讓信徒感嘆連王爺都等不下去，現場氣氛一度相當尷尬。

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主委澄清安座繁複並非刻意

面對外界強烈質疑，拱天宮主委洪文華解釋，延誤主因與安座作業有關。由於今年是首度由三尊媽祖共同出巡，其中爐主媽體型較小，與其他尊媽祖在安置與固定方式上有所不同，工作人員必須反覆確認位置，光是這項安全作業就耗費近一小時。他強調，相關安座流程結束後才安排來賓致詞，並非為了讓政治人物發言而刻意拖延原本的起駕時間。

廟方承諾檢討流程優化細節

洪文華也提到，苗栗縣長鍾東錦在典禮前曾特別提醒應縮短發言時間，以免引起信徒反感。不過其實過去就曾發生因致詞過長引起抱怨，廟方坦言這次確實有改善空間，對於外界的批評與建議會虛心接受。