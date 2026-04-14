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中彰投身心障礙者就業博覽會5／8登場　25企業提供500+職缺

▲中彰投5月將合辦身心障就博會，圖為南投縣政府為視障者試辦按摩就業計畫。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲中彰投5月將合辦身心障就博會，圖為南投縣政府為視障者試辦按摩就業計畫。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為迎接畢業季及轉職潮，並積極為身心障礙朋友開拓就業機會，南投縣政府偕勞動部勞動力發展署中彰投分署、臺中市政府及彰化縣政府，訂於5月8日舉辦「2026身心障礙者就業博會」，預計有25家友善企業釋出超過500個多元職缺，邀請身心障礙朋友踴躍參與，為職涯轉機做好充分準備。

縣政府指出，本次就業博覽會活動核心聚焦於「身心障礙者職業重建服務」的宣導與整合，從就業前的輔導準備、多元職場經驗分享，到現場一對一媒合服務，全方位協助身心障礙朋友順利銜接職場。

參與產業橫跨製造業、科技業、餐飲業、旅館業等，現場將規劃七大專區，包含徵才活動、職涯探索、資源諮詢、職業訓練、職務再設計、職業重建資源及友善就業典範暨多元職場講座，並設置互動體驗闖關活動，透過寓教於樂的方式，協助求職者深入了解就業資源，全面提升就業競爭力，亦提供免費義剪服務，協助求職者打造良好第一印象，另設有E化履歷表套印服務，只要憑身分證即可快速列印履歷。

▲中彰投攜手舉辦「2026身心障礙者就業博覽會」。（圖／南投縣政府提供）

縣府也特別提供接駁服務，為有需求的障友解決交通不便問題，可於上班時間撥打專線049-2240776辦理預約或QR code（如上圖）線上預約；活動時間為5月8日(星期五)上午10時至下午2時，地點於臺中世界貿易中心第二館登場。

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