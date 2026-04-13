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桃園公立國中小新生線上報到　4月20日至26日中午12時止

▲桃園115 學年度國中小新生報到免出門！

▲桃園115 學年度國中小新生報到，可利用線上報到。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府教育局13日表示，全市公立國中小新生線上報到，非總量管制學校報到時間為4月20日（星期一）至4月26日（星期日）中午12時止；若學生所屬學區學校為總量管制學校，依相關規定學校將就已進行登記之新生進行審查，經審查公告錄取名單後，再進行正取報到或轉介作業。

教育局說明，總量管制學校將於4月13日（星期一）公告入學審查排序結果，採2階段辦理新生報到作業，第1階段為4月13日至19日中午12時，此階段正取生辦理新生線上報到、備取生填寫轉介學校順序；第2階段為4月20日至26日中午12時，為備取生遞補轉正線上報到，以及轉介學生至轉介學校辦理新生線上報到。

▲桃園115 學年度國中小新生報到免出門！

另家長也可選擇現場（實體）報到，依照學校通知單上日期，親自到校完成報到程序。國中總量管制學校為慈文國中、建國國中、同德國中、文昌國中、內壢國中、青埔國中、東興國中、中壢國中、平鎮國中、大成國中、永豐高中國中部、龍潭國中、大崗國中及文青國中小等14所學校；國小總量管制學校為文山國小、中平國小、青埔國小、元生國小、青園國小、南勢國小、瑞塘國小、八德國小、樂善國小及文青國中小等10所學校。

為讓家長瞭解線上報到系統操作，桃園市政府教育局網頁已放置操作手冊和DM供學校及家長參考，若家長操作時有疑義，亦可洽學校詢問，或洽教育局國中教育科(03-3322101分機7525)或國小教育科(03-3322101分機7417)，將有專人服務。

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