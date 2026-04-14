一文看懂民眾黨分手擂台戰！　從４爭議看李貞秀開撕黃國昌

▲民眾黨陸配立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀昨遭開除黨籍因而喪失立委身份，開除理由中直指李「要錢補償換辭立委」，李昨發聲明稱「不拿一分錢、不求任何職位」。不過今（14日）黨主席黃國昌證實李確實索討立委薪資，此語一出，引發李貞秀大反擊，特別接受親綠媒體政論節目專訪，痛批黃國昌偽君子、死樣子，也把目標對準秘書長周榆修及黨團主任陳智菡，這齣分手擂台戲碼，雙方各執一詞，外界猶如霧裡看花。《ETtoday新聞雲》從四爭議整理兩造開撕重點，幫讀者清楚了解這場紛爭的來龍去脈。



一、何時要辭不分區立委

黃國昌：李貞秀委員數度跟柯文哲主席懇談，她跟柯文哲主席表示，在總質詢結束以後要宣布辭去不分區委員的職位。因此才有了4月7日當天上午的會議，此場會議也是要討論宣布請辭以後，相關作業上應該如何配合跟協助。

李貞秀：這個會期一定要做滿，要她現在離職不合理，若連做滿到8月底第一個會期都要阻撓，那她必須2年做好做滿。而且現在離選舉還那麼久，究竟誰連一天都不能忍受？

二、到底有沒有「討錢換辭立委」？

黃國昌：在4月7日的會議上，李貞秀委員突然提出要求，「要用金錢去補償她接下來在立委任期當中的薪水、租金，還有其他一切的福利」，認為要先拿到錢，才願意辭去不分區的立委，甚至說如果黨連這點錢都拿不出來的話，她瞧不起，黃說，「做為民眾黨主席，他是絕對不可能容許、也不可能同意這樣子交換的條件」。

李貞秀：從一開始是黨高層說要談怎麼補償，我今天正常可以2年做好做滿，在沒有犯任何黨章被開除的時候願意自動退，但只要求做滿第一個會期，我不要民眾黨、柯文哲一分錢，若還是要逼我在4月7日請辭，「我說那誰得利誰買單，我必須要讓壞人付出代價，承擔後面的錢。」李貞秀還說，「沒有人講到價格，好像陳智菡有講說『所以妳的意思是，一直到任期結束的每個月20萬薪水嗎？』然後我就說，『不然呢？當然啊』」。

三、獅子大開口索要5000萬才下台？

李貞秀：民眾黨立院黨團主任陳智菡向媒體爆料，李貞秀要5000萬才願下台，李表示，「這是別人爆料的，在中評會開會之前，陳智菡就放話給媒體誣陷我說要5000萬才走人」。她說，那時候還跟陳清龍委員開玩笑說，「哇，5000萬喔，我說不要5000萬，500萬就好了，有這麼好的事嗎？但後來媒體都沒有報這段。

陳智菡：李貞秀的指控是「子虛烏有」，如果有哪個媒體敢出來說她真的有這樣說，絕對會跟李貞秀道歉，「但是我從來沒有說過這件事，甚至沒有這樣的印象」。李聽了很多莫名其妙的訊息，有點被害妄想症，認為大家都要陷害她。

四、被要求先到中國放棄中國籍？

李貞秀：周榆修去年11月要求我赴中國放棄中國籍，我沒有理會，因為這樣就中了民進黨圈套，黃國昌再於12月找我，一定要在十二月底前放棄中國籍，我認為我們不是一中憲法嗎？為什麼要這麼做？我本來就沒有雙重國籍的問題。但黃說，政治不會跟你這樣玩，必須去做就對了。我12月9日出發，擔憂被說是通共而不敢跟任何人講，沒想到回來後黃竟大發雷霆、陳智菡怪她不早點講，讓她起疑，「今天如果沒有任何陰謀，照你的指令使命必達，應該高興才對，發什麼脾氣？是不是破壞你什麼陰謀？」

陳智菡：不論是內政部還是陸委會，都拿國籍法在質疑李貞秀雙重國籍，當時內部會議討論是希望李貞秀能先做放棄國籍的這些動作，告訴大家，要她去放棄雙重國籍是不可能的，「必須要讓所有台灣人知道，現在政府正在叫她做一件不可能的事情，這是政府在為難人民」。黨內的原意是非常良善也很清楚，「我不明白她為什麼到現在要倒果為因，然後瘋狂地像一個爆破士一樣，不停地在亂咬自己人」。

▲民眾黨主席黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）

李貞秀與民眾黨之所以如此絕裂的收場，很重要的因素在於對請辭時機點認知不同，李貞秀認為，自己已為之前說高虹安拿700萬的失言風波道歉過了，她罪不致死，希望能做滿一個會期，她強調自己不拿民眾黨、柯文哲一分錢，但卻又說，若這都無法滿足，要她在4月7日卸任，「誰得利誰買單，必須要讓壞人付出代價」。

值得一提的是，當記者問及，當初是誰有提到價格？李貞秀先是說沒有人講到價格，但她接著表示，「好像陳智菡有講說『所以妳的意思是，一直到任期結束的每個月20萬薪水嗎？』，然後我就說，『不然呢？當然啊』」。此發言等於打臉自己在前10分鐘的發言。

不過從去年十二月黃國昌要求李貞秀前往中國辦理放棄中國籍一事開始，便隱約透露出黃李之間的互不信任，所以李才會偷偷去大陸而未告知黨團，而這一裂痕也讓李在整個被開除過程中，將矛頭指向黃國昌，認為黃要將民眾黨變成時代力量。

事實上，4月7日立院黨團晨會後，黨內約李貞秀會面了解對於卸任的想法及形式，本預期懇談順利的話，可以讓李有個體面的下台階，免於走到中評會撕破臉的局面。沒想到，當天卻是由李貞秀大喇喇上演賣慘、討錢換辭職，甚至出言嘲諷，讓黨內大感驚訝。