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南投縣推青年一日企業參訪與職場體驗　今年偕在地業者辦理20場次

▲南投縣政府辦理青年一日企業參訪與職場體驗，強化職涯接軌與在地留才。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府辦理青年一日企業參訪與職場體驗，強化職涯接軌與在地留才。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府持續深化青年發展政策，今年整合產官學資源、與該縣企業合推「一日職場體驗」計畫，透過系統化職涯探索機制，協助青年提早認識產業趨勢並銜接職場需求，預計辦理20場次，開放設籍、居住或就學於南投縣之15至29歲青年免費參與。

縣府表示，青年職涯發展歷程中常見之資訊落差與探索不足問題，縣府以「職涯前導、就業接軌、在地深耕」為核心策略，整合職涯輔導、創業支持、公共參與及培力資源，建構完整青年支持體系；今年特別結合在地企業與特色產業，透過實地參訪與實務體驗，促進青年對在地就業環境之認識與認同，進而提升留鄉發展意願，達成「育才、留才、用才」之政策目標。

▲南投縣政府辦理青年一日企業參訪與職場體驗，強化職涯接軌與在地留才。（圖／南投縣政府提供）

縣府青年發展所說明，「一日職場體驗」採「參訪導入＋實作體驗＋業師引導」三段式設計，除安排青年進入企業現場了解營運模式，也結合青年創業者與業界專家辦理實務操作課程及職涯講座，強化職場所需關鍵能力與職能認知，並透過跨產業、多場域之體驗規劃，提升青年對不同職業類型之理解深度，並促進未來職涯決策之精準度。

縣府也於暑期規劃多梯次職涯探索營隊，提供青年彈性且多元之參與管道，期盼藉由系統性推動職涯探索活動，逐步累積青年人才資本，並與在地產業發展形成正向循環，打造宜居宜業的青年友善環境；更多活動訊息，請持續關注「南投好青年」臉書粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/8eqZqb）。

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