防汛超前部署！台南消防第六大隊安南區實兵演練　鎖定4處易淹水熱區

▲台南市消防局第六大隊14日在安南區辦理易淹水地區超前部署實兵演練，提前備戰汛期與颱風季。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應極端氣候帶來的強降雨威脅，台南市消防局第六大隊14日在安南區辦理「易淹水地區超前部署實兵演練」，整合消防、義消、民間救難團體及區公所等多方資源，針對轄內4處易淹水潛勢區進行模擬汛災應變，全面強化人力調度、裝備運用及現場指揮能力，提前為即將到來的汛期與颱風季做好準備。

此次演練內容除針對淹水潛勢區進行分析，說明撤離動線與應變流程外，也同步檢視各項救災裝備整備情形，確認機具、器材及人力配置均能在災害發生時迅速投入。消防單位並實地走訪轄內弱勢族群，關懷高風險住戶防災準備狀況，落實預警與防範作為，展現市府面對汛災「超前部署、迅速應變」的行動力。

消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，近年來受氣候變遷影響，台灣強降雨事件明顯增加，低窪地區一旦排水不及，往往容易造成積淹水情形，甚至危及民眾生命財產安全。因此，第六大隊提前盤點轄區4處重點部署地點，逐一檢視地理環境、水情變化、弱勢住戶分布及收容安置場所等重點資訊，並透過實兵演練熟悉裝備部署與疏散流程，提升第一線救災單位臨場應變效率。

邱淵明指出，防災不能等到風雨到了才開始動作，平時的整備、訓練與跨單位協調，才是真正決定災時能否迅速反應的關鍵。此次演練不僅是測試裝備，更是驗證整體救災機制是否到位，盼藉由反覆演練，讓各單位在面對突發汛情時都能更熟練、更有默契。

消防局長楊宗林表示，這次演練結合消防、義消、民間志工及區公所團隊共同參與，展現地方防災體系橫向整合成果。透過實地演練，不僅確認各項救災裝備的完整性與可用性，也強化跨單位之間的聯繫與合作默契，進一步建立更穩固的防災安全網，為市民生命財產安全增添保障。

台南市長黃偉哲也強調，面對極端氣候挑戰，唯有落實「超前部署、未雨綢繆」，才能將災害風險降到最低。他肯定消防局及相關單位積極整備、共同投入的努力，也提醒市民，隨著颱風季節將近，平時就應備妥手電筒、飲用水、乾糧、常備藥品等緊急應變物資，並隨時注意氣象與災防資訊，提高警覺，防範局部強降雨及瞬間強風可能帶來的危害，才能在災害來臨時多一分準備、少一分損失。