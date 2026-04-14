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京都11歲童來台前夕失蹤！疑尋獲遺體　繼父「特殊職業」引熱議

記者張方瑀／綜合報導

日本京都府南丹市一名就讀小學六年級的11歲男童安達結希，原本滿心期待要在春假與家人來台灣旅遊，怎料竟在參加畢業典禮途中離奇失蹤。在失蹤22天後，京都府警13日於山區發現一具男童遺體，服裝與安達失蹤當天高度吻合，但因死亡多時，目前仍在確認身分。

畢業典禮前離奇消失　失蹤21天山區發現遺體

綜合日媒報導，就讀南丹市立園部國小六年級的安達結希，是在3月23日上午8時左右失蹤。當天原定是學校的畢業典禮，他由父親開車載往距離校舍僅200公尺處下車，隨後獨自步行前往學校。然而，直到典禮接近中午結束，安達都未曾現身。校方調閱監視器後驚覺，安達根本沒有進入校園，家人隨即報警。

▲男童失蹤7天後，在山區發現他的書包。（圖／京都府警察）

▲安達結希在參加畢業典禮途中離奇失蹤。（圖／京都府警察）

警方在過去三週內動員超過1000名警力大規模搜山，期間陸續發現關鍵證物。

3月29日先在學校西北方3公里的山區尋獲安達的黃色書包；4月12日又發現一只與他當天穿著特徵相符的黑色NIKE運動鞋。13日，搜救人員終於在距離學校約6公里的山中發現一具男童遺體，目前正進行司法解剖以確認確切死因與身分。

原定「全家來台旅遊」　鄰居感嘆：阿嬤最疼他

據當地鄰居透露，安達平時與家人感情似乎相當緊密。一名60多歲的鄰居男性感慨表示，安達是家裡的長孫，非常受60多歲的阿嬤疼愛，阿嬤幾乎每天都會親自接送他到家附近的校車搭乘處。

據了解，安達的母親在去年底剛與一名男子再婚。原本這一家三口計畫趁著春假期間前往台灣旅遊，甚至已經安排好行程，沒想到在出發前夕卻發生憾事。

鄰居提到，結希的家庭背景相對複雜，母親是三兄妹中的老么，大姊早年因與祖父不合離家，二哥則住在主屋旁的廂房。這起失蹤案也讓原本平靜的園部町籠罩在沉重的氣氛中。

繼父身份遭起底　「特殊處理設施」背景引發熱議

隨著案情發展，日本論壇也出現許多質疑聲音。網友指出，結希的繼父現年僅24歲，與32歲的母親結婚，兩人年齡差距8歲，而與結希更僅差了13歲，這段關係在地方引發不少耳語。

更令網友懷疑「案情不單純」的關鍵在於繼父的職業。有鄉民爆料，該名繼父曾在當地的「野生鳥獸捕獲個體減容化設施」工作。該設施專門處理野豬與鹿的屍體，利用特殊細菌進行分解，能在短短一天內讓肉與內臟化掉，甚至骨頭和角也會在數天內消失。

此外，安達的黃色書包在3月29日被發現的地點，警消在24、25及28日都曾三度搜索過，當時並未發現任何物品，卻在隔天突然出現，被懷疑是人為事後棄置。

網友紛紛揣測，科學搜查研究所（科搜研）在遺體發現後立刻進駐現場，是否與這名繼父處理動物屍體的專業背景有關，目前京都府警正針對所有疑點進行深入調查。

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