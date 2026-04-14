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桃園61人吃「最強便當」疑中毒　店家停業道歉：可能是馬鈴薯沙拉

▲▼桃園61人吃「最強便當」疑食品中毒。（圖／翻攝上野烤肉飯內壢店粉絲團）

▲桃園61人吃「最強便當」疑食物中毒。（圖／翻攝上野烤肉飯內壢店粉絲團，下同）

記者許力方／綜合報導

網路知名、有「中壢最強便當店」之稱的桃園上野烤肉飯內壢店疑似發生食物中毒事件，衛生局接獲通報，至少有61人吃了這一家便當之後腹瀉、嘔吐，有補習班師生晚餐訂便當吃，結果6人都有類似症狀。對此，業者發布聲明道歉，今天（14日）第一時間配合調查並全面暫停營運、販售，初步懷疑可能跟「馬鈴薯沙拉」有關。

截至今天中午，桃園衛生局接獲38件食物中毒通報，立即派人前往抽驗稽查，並勒令停業。當地不少人吃完都有上吐下瀉、肚子痛的症狀，紛紛上網抱怨，一名媽媽受訪時表示，女兒補習班前一天晚上就是訂該便當吃，結果師生6人都陸續腹瀉、嘔吐，懷疑是便當店出了問題。

針對業者之處置，衛生局將視檢驗與調查結果嚴格辦理，如查有違反將命其限期改善；若屆期未改善，將依《食安法》裁處6萬元以上2億元以下罰鍰。待檢驗結果出爐，若確認為食品中毒案件，將移送桃園地檢署偵辦。

對此，上野烤肉飯內壢店今天下午發出聲明，針對昨天疑似食物中毒事件道歉，並稱視食安、消費者健康為最重要責任，相當自責。業者指出，事發後就第一時間配合衛生局調查，對原料來源、製作流程、作業環境與衛生管理展開全面清查，並配合主管機關進行相關檢驗與複查作業。

業者表示，目前已將相關樣本送交稽查單位進行分析，初步懷疑可能與4月13日「馬鈴薯沙拉」有關，但實際原因仍須以後續正式檢驗結果為準。若最終確認為產品或作業流程疏失所致，將負起全部責任，包含醫療費用及相關損失賠償，並立即進行全面改善，接受總部複查與重新訓練。

▲▼桃園61人吃「最強便當」疑食品中毒。（圖／翻攝上野烤肉飯內壢店粉絲團）

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