金門棋牌社2年內爆增87%　議員直指縣長要負很大的責任

▲金門縣議會第八屆第七次定期會議員董森堡質詢。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會第八屆第7次定期會縣政總質詢，董森堡議員針對特定行業發展展開質詢，他指出，近年棋牌社數量快速攀升，兩年內成長幅度高達87%，質疑其性質恐由休閒活動轉為變相博弈，並直言縣長陳福海對此要負很大的責任，呼籲縣府儘速補強管理機制。

董森堡表示，金門在民國111至112年間僅有2家棋牌社，但在陳福海上任後，113至114年短短兩年內新增14家，數量異常成長。他認為，若僅屬一般桌遊或休閒產業，不可能出現如此迅速擴張，顯示背後可能存在「有利可圖」，才會吸引業者進場。

他進一步指出，目前已有多家棋牌社設立於農業區、住宅區及自然村，部分地點依法並不適宜設置，卻仍取得登記，凸顯制度存在漏洞。對此，產發處說明，現行商業登記採許可制，登記地址是屬於收文地址，實際營業仍須符合都計、建管與消防等相關規範，此種狀況導致外界產生「法規真空」的疑慮。

針對營運內容，董森堡憂心部分業者可能透過籌碼、電子交易等方式從事變相賭博，甚至可能衍生洗錢或不法行為，增加警方查緝難度。他也引用警方查獲案例指出，已有學生涉入賭博情形，恐對校園安全與青少年價值觀造成負面影響。

此外，他質疑棋牌社集中於市區及文教核心區周邊，恐引發噪音、治安及出入人口複雜等問題，進一步影響社區生活品質，強調縣府應從源頭強化管理，立即專案盤點、凍結與法規補強、鐵腕聯合稽查，並考慮暫緩新案申請。

董森堡強調，棋牌社若合法經營無可厚非，但一旦衍生不法或影響社會風氣，政府就應積極介入。他呼籲縣府要正視問題，強化制度設計與執行力，避免形成治安死角，確保學童與社區的安全環境。