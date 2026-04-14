白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯拱天宮媽祖進香第二天，今（14）日晚間再度上演「粉紅超跑」的驚奇路線！媽祖鑾轎一路從台中橫跨到彰化，晚間7點30分左右來到大村鄉時，突然一個大甩尾，直接衝進中華賓士展示中心。卻不見業者迎接，大約過了5分鐘，就在眾人以為媽祖被「拒絕在門外」，副理這才率領業務人員急忙衝出來迎駕。經過稟明原因後，媽祖這才開心的入內駐轎到明天清晨5點才起駕。

▲白沙屯媽祖衝入大村鄉中華賓士展示中心駐轎到明日清晨5點。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖進大村鄉中華賓士展示中心等了5分鐘還不見有人出來迎轎。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖今天的行程相當緊湊。凌晨2點起駕後，一路從台中清水、沙鹿、龍井、大肚、烏日，上午10點進入彰化市，接著快速通過彰化市區、花壇鄉，到晚間7點半左右，已經來到大村鄉。正當大家以為媽祖會繼續南下時，卻突然一個大甩尾，直衝路旁的中華賓士展示中心。

不過，場面一度有點尷尬。媽祖鑾轎在門外大力搖擺，隨行的敲鑼聲響徹雲霄，但展示中心完全沒有人出來迎接。網友紛紛討論「該不會又要像之前某間店家一樣，沒人敢出來接轎吧？」大約5分鐘過去，這時賓士中心的副理才急忙率領業務人員衝出來迎轎。

▲白沙屯媽祖進大村鄉中華賓士展示中心。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

記者也去電展示中心詢問，人員表示「因為當時已經關店門，突然看到媽祖鑾轎停在外面賜福，大家又驚又喜又惶恐。」媽祖聽到解釋後也開心的入內駐駕，將休息到明天清晨5點，再繼續南下前往北港朝天宮，這也是媽祖首次選擇駐轎在該中心內。

▲白沙屯媽祖進大村鄉中華賓士展示中心駐轎到明日清晨5點。（圖／翻攝自2026白沙屯媽祖GPS衛星即時定位）