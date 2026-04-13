金門縣長不出席議會　議員酸「幫孩子拉票」

▲金門縣議會第八屆第七次定期會議員董森堡質詢。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會13日進行縣政總質詢，縣議員董森堡關切廈門翔安國際機場即將啟用，恐對金門飛航安全與環境造成衝擊；質詢一開始更語帶調侃縣長未到場「應該是去幫孩子拉票」，引發議場竊笑。副縣長李文良則回應，相關權責屬中央，縣府將持續反映地方憂慮。

董森堡指出，翔安機場為4F等級大型國際機場，預計2026年底啟用，初期年旅運量上看4500萬人次，航班起降達38萬架次，未來仍將持續擴建。他強調，機場距離馬山、青嶼、官澳等聚落僅約3公里，與尚義機場的範圍區大約10公里，空域高度重疊，恐會使航線趨於擁擠，增加飛安風險。

他進一步表示，在兩岸缺乏有效溝通機制下，一旦遇到偏航、緊急避讓或極端氣候，可能形成飛安盲區，質疑目前中央與地方對此議題準備不足，他更呼籲縣府應提前因應，確保居民飛航安全。

李文良回應，航空空域管理與航線規劃屬中央權責，地方政府難以主導，但縣府已持續向中央及廈門方面反映相關疑慮，期盼未來透過適當時機展開溝通，尋求可行解方。

在環境影響方面，董森堡指出，未來高頻率的航班可能帶來低空噪音及PM2.5污染，影響北海岸聚落生活品質。環保局長楊建立表示，已向環境部爭取80萬元經費，規劃於北海岸設置臨時監測站，於機場啟用前先行蒐集背景噪音與空品數據。

董森堡建議，縣府應推動跨境環境影響評估，並以「技術先行」建立監測資料，作為未來與對岸溝通的重要依據，強化金門在飛安與環境議題上的發聲基礎。