桃園公布垃圾隨袋徵收成效　機關學校市場大幅減量近3成

▲市議員林政賢針對市府推動垃圾隨袋徵收政策，呼籲市府整體評估後進一步實施。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會13日進行環保局工作報告，市議員林政賢針對市府推動垃圾隨袋徵收政策指出，該政策自115年1月1日實施至1月31日止，機關、學校及市場垃圾減量約29.85%，資源回收量提升14.33%，廚餘回收增加15.52%，對初步成效表示肯定，呼籲市府整體評估後進一步實施。

▲謝美英說，由環保局提供數據顯示，垃圾隨袋徵收是垃圾減量特效藥。（圖／謝美英服務處提供）

市議員謝美英則認為，雙北實施垃圾費隨袋徵收已經超過20年，桃園身為鄰近的直轄市，為了防範新北垃圾跨區亂倒，從110年10月起在龜山區迴龍與龍華里、八德區大明與大仁里試辦專用垃圾袋，但這場「試辦」一試就是4年多。

謝美英說，由環保局提供數據顯示，機關學校、市場在今年1月1日正式實施隨袋徵收後，短短1個月內垃圾減量就高達29.85%，資源回收也提升了14.33%，廚餘回收也提升了15.52%，印證了隨袋徵收是垃圾減量的特效藥。

環保局長顏己喨答詢表示，目前統計到三月，數據也是大致如此，垃圾減量兩成五，資源回收及廚餘也在15%上下，實行成效頗佳。謝美英說，既然宣導場次已經超過450場、觸及3萬7千人，成效也顯著，市府的宣導方向及實施期程就應該更明確。