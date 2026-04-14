美國調查Lululemon衣物含「永久性化學物質」疑雲　品牌回應

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美國調查Lululemon衣物含「永久性化學物質」PFAS疑雲　品牌回應

▲▼美國賓州26日晚間發生大規模快閃搶劫事件，Apple Store、露露檸檬（Lululemon）、體育用品店Foot Locker等業者均受害。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國德州調查Lululemon衣物。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

瑜珈服王者、加拿大運動服飾品牌Lululemon近日爆發致癌物爭議，美國德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）近日對其展開調查，懷疑產品含有俗稱「永久性化學物質」的PFAS。對此，Lululemon回應，公司早已完成淘汰作業，目前所有商品均未使用相關成分。

永久性化學物質掀疑慮

根據德州檢察長辦公室13日發布的聲明，調查重點放在Lululemon運動服飾是否含有全氟與多氟烷基物質（PFAS）。這類化學物質因難以在自然環境中分解，被外界稱為「永久性化學物質」，近年研究也對其引起腎臟疾病、低出生體重、癌症、內分泌失調及不孕不育的生殖風險等有關。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／lululemon）

▲Lululemon被譽為瑜珈服王者。（圖／資料照）

檢方指出，隨著研究結果陸續出爐，加上消費者對產品安全的憂慮升高，外界開始質疑相關服飾中的部分合成材質與化學添加物，是否與品牌長期標榜的健康、永續形象出現落差。後續也將進一步檢視其限用物質清單、產品檢測流程及供應鏈管理機制，以確認是否符合對外宣稱的安全標準。

帕克斯頓也表示，民眾在為自己與家人選購更健康的生活用品時，不應擔心遭企業誤導，若查出違反德州法律，將依法追究責任。

品牌稱2024年初已停用

面對調查，Lululemon向美聯社回應，PFAS過去僅少量用於具耐久防潑水功能的部分商品，占整體產品比例不高，且公司已在2024年初完成全面淘汰，目前所有產品均未再使用該物質。

Lululemon強調，顧客健康與安全始終是首要考量，旗下商品符合甚至高於全球相關法規與品質標準，也要求供應商定期委託第三方機構檢測包含PFAS在內的限用物質，以確保持續合規。公司並表示，已知悉德州檢方調查，正配合提供相關文件。

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