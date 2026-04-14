▲周三雨區擴大。（圖／資料照／記者許靖騏攝）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員張承傳表示，周三微弱鋒面通過，桃園以北、東北部有局部短暫陣雨，新竹、苗栗、花蓮、台東有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

金門縣、連江縣濃霧特報

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氣象署今天清晨發布「濃霧特報」，今日馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，馬祖及金門已或將出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天午後山區有零星短暫陣雨，各地高溫預估29-32度；周三微弱鋒面通過，桃園以北、東北部有局部短暫陣雨，竹苗、花東有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



周三、周五兩波鋒面

張承傳說，周四水氣稍減少，基隆北海岸、東北部有局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨；周五鋒面通過，這波結構比較好，桃園以北、宜花有局部短暫陣雨，竹苗、台東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

張承傳表示，周六、周日東北季風影響，水氣比較多，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部山區也有不定時局部短暫陣雨；下周一東北季風減弱，東半部有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

至於一周溫度部分，張承傳提到，北部周三高溫和今天類似，周四、周五略降到28、29度，周末稍明顯降溫到25度上下，低溫也來到20度左右；至於中南部高溫不太受影響，後期來到29-30度。