白沙屯媽祖急轉彎停轎秀傳！　2年前「陳小妹奇蹟眨眼」感動全台

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白沙屯媽祖急轉彎停轎秀傳！2年前「陳家小姊姊奇蹟眨眼」感動全台

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯拱天宮媽祖進香第二天，今（14）日下午行經彰化市秀傳醫院前時，原本媽祖為了趕路，已經直接經過醫院門口，沒想到突然一個急甩尾，轉向直衝院方大門，短暫停駕約10分鐘。現場數百名醫護人員又驚又喜，火速備好香案祈福。這一幕讓不少人想起2年前，媽祖也曾專程停駕，為當年車禍重傷的伸港陳家小姊妹祈福，昏迷的姊姊竟奇蹟式眨眼，感動無數人。

▲白沙屯媽祖大甩尾轉入彰化秀傳醫院為醫護及患者賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖大甩尾轉入彰化秀傳醫院為醫護及患者賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖大甩尾轉入彰化秀傳醫院為醫護及患者賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖衝入南瑤宮打招呼。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

今天下午2點媽祖鑾轎起駕後，沿著彰化市中山路一路南下，途中先以「三進三出」的方式衝入南瑤宮，與彰化媽打招呼。當鑾轎行經秀傳醫院對面時，數百名醫護人員早已跪在路邊，虔誠祈求媽祖能停駕賜福。不過，鑾轎在現場稍作停留後，又繼續往前移動。

▲白沙屯媽祖大甩尾轉入彰化秀傳醫院為醫護及患者賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖大甩尾轉入彰化秀傳醫院為醫護及患者賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

沒想到，就在醫護人員以為媽祖要離開、心裡正感到失望時，鑾轎突然劇烈晃動，接著一個甩尾急轉，直衝秀傳醫院大門停下。秀傳醫院總裁黃明和立刻率領醫護人員上前接駕，感謝媽祖停轎為患者及醫護人員賜福，雖然只有停轎10分鐘，但這份媽祖慈悲的愛，瞬間感動現場所有的人。

▲白沙屯媽祖大甩尾轉入彰化秀傳醫院為醫護及患者賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖大甩尾轉入彰化秀傳醫院為醫護及患者賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

2024年3月20日，白沙屯媽祖在進香途中，當時伸港陳家小姊姊因車禍重傷住院，醫護人員特別準備她的衣服放在轎前祈福，媽祖真的轉進秀傳醫院停駕加持。令人振奮的是，當時10歲的姊姊在病房觀看媽祖進香直播時，竟然連續眨眼，昏迷指數也跟著提高，醫護人員全都紅了眼眶。

▲白沙屯媽祖大甩尾轉入彰化秀傳醫院為醫護及患者賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖大甩尾轉入彰化秀傳醫院為醫護及患者賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

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