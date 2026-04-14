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八大總舖師聯手出菜　台南春季辦桌席開百桌恐再秒殺

▲「台南四季辦桌」春季場將於5月2日在關廟大潭埤旺萊公園登場，席開百桌。（記者林東良翻攝，下同）

▲「台南四季辦桌」春季場將於5月2日在關廟大潭埤旺萊公園登場，席開百桌。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

廣受好評的「2026台南總舖師四季辦桌」即將熱鬧回歸！台南市政府14日舉辦宣傳記者會，市長黃偉哲宣布首場「春季辦桌」將於5月2日在關廟區大潭埤旺萊公園登場，並於4月15日中午12時正式開放報名。此次活動以「四季主題 × 八大總舖師」為亮點，春季場席開百桌，預料再掀搶訂熱潮。

黃偉哲表示，台南美食文化享譽全台甚至國際，不僅展現深厚飲食底蘊，也帶動觀光發展。他指出，在美食與旅遊雙引擎帶動下，台南旅宿量能可望突破1萬7000間，住宿率成長近1成，去年外籍旅客住宿人數更創下46萬人次新高，顯示台南魅力持續攀升。

▲「台南四季辦桌」春季場將於5月2日在關廟大潭埤旺萊公園登場，席開百桌。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也提到，從日本東京晴空塔舉辦台灣祭引發的熱潮可見，台南小吃已具備國際競爭力。今年再推出四季辦桌活動，有信心再度秒殺完售，邀請全國民眾準時搶票，一同感受最道地的總舖師文化與濃厚人情味。

觀光旅遊局指出，今年四季辦桌由八大總舖師聯手規劃，依循四季時令與台南各區特色食材，打造四場無菜單料理盛宴。春季場選在關廟大潭埤旺萊公園舉辦，結合湖光綠意戶外景致，呈現最具特色的野外辦桌風情，讓民眾一邊品嘗美食、一邊沉浸自然氛圍。

▲「台南四季辦桌」春季場將於5月2日在關廟大潭埤旺萊公園登場，席開百桌。（記者林東良翻攝，下同）

本次春季場由歸仁兩大辦桌世家總舖師蘇嘉進與施宗泰聯手掌廚，嚴選台南在地優質食材入菜，包括關廟鳳梨、綠竹筍、白河蓮子、玉井香菇等農產，搭配官田跑山雞、學甲蒜頭、將軍烏魚子等特色料理；海鮮則集結北門虱目魚、草蝦、七股龍虎斑、干貝及蛤蜊等新鮮漁獲，再融合後壁糯米、鹽水紅豆與柳營鮮奶，展現台南豐富多元的物產實力。

觀旅局表示，去年四季辦桌場場秒殺，今年春季場規劃100桌、每桌1萬元，並特別推出50個住宿保留席（個人席），讓來台南住宿的旅客可優先預訂。活動採線上預約制，透過ibon售票系統及全台7-11 ibon機台購票，額滿為止。

▲「台南四季辦桌」春季場將於5月2日在關廟大潭埤旺萊公園登場，席開百桌。（記者林東良翻攝，下同）

此外，活動期間自5月2日至5月5日，憑辦桌票根至「深緣及水」全台指定門市消費可享95折優惠，進一步延伸美食體驗。市府也邀請民眾順遊關廟周邊景點，如千佛山菩提寺、新光里彩繪村及深緣及水赤壁茶寮等，規劃一趟結合美食與文化的台南小旅行。

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