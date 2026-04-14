温世政再表態反名間焚化爐　許淑華重申8成民意支持籲理性看待

▲名間鄉反焚化爐自救會控訴南投縣政府密集開會，逼農民奔波、形同凌遲。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府擬於名間鄉興建焚化爐、解決長期垃圾堆置問題，今起再度連兩天召開該案二階環評範疇界定會議，名間鄉反焚化爐自救會痛批縣府一個月內密集排定三場、共五天會議，如同以行政暴力輾壓地方民意；民進黨南投縣長參選人溫世政也再度表態反對興建焚化爐，主張透過減量分類、資源再利用與區域合作等多元並行的策略，為南投找出更永續且可行的解方。

名間鄉反焚化爐自救會會長釋致中、名間鄉長陳翰立、温世政、時代力量黨主席王婉諭、南投縣議員沈夙崢、反焚化爐自救會果農林宗衡與大批民眾，今天上午齊聚南投縣婦幼館外召開記者會，齊呼「行政暴力！凌遲農民！守護農產！拒絕汙染！主席護航！議事不公！黑箱選址！停開會議！」口號，抗議縣府興建焚化爐的政策。

温世政表示，南投垃圾問題有更科學、更務實的解方，根據農業部與環境部資料，全縣目前每日一般垃圾量約為259公噸，為可透過系統性治理有效處理的規模，他提出「雞尾酒療法」就是一套以數據為基礎的整體方案，第一步將資源回收率從現行水準提升至接近台北市約67%的水平，每日即可減少約75公噸垃圾；第二步，推動廚餘資源化，透過黑水虻及厭氧消化等技術，每日可再處理約26公噸。

第三步，透過區域協調機制，以南崗資源化中心量能進行跨縣市調度，處理約133公噸；第四步，引入公私協力，活化既有民營焚化設施，提供約60公噸的彈性處理空間。整體計算下來，不僅可以完全消化南投現有垃圾量，甚至還有約35公噸的餘裕可以支援其他縣市，並不需要在名間鄉興建一座每日500噸的焚化爐、對當地茶產業與整體農業環境帶來不可逆的風險。

南投縣長許淑華隨後做出回應，指出溫世政所強調的「雞尾酒療法」，包括回收提升、廚餘分流、資源再利用等多元方法，各縣市府都持續執行，但垃圾仍會持續產出，而擁有焚化爐的縣市也有自家垃圾要去化、自顧不暇，才會導致南投縣垃圾累計堆置逾30萬公噸。

許淑華也重申近兩年帶領縣議會、地方鄉親赴外縣市參訪焚化爐的運作現況，並獲得高達八成民意贊同興建焚化爐，甚至許多縣市都在規劃新建焚化爐，他呼籲身為「學霸」的温世政能理性看待，並深入南投各角落傾聽縣民心聲，不要受政治影響或被議題綁架。