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香燈腳搭火車「集體失格」　女乘客氣炸拍下：媽祖不會保佑你們

▲台鐵,區間車,台鐵旅客,台鐵月台,等車。（圖／記者黃巧雯攝）

▲白沙屯遶境，有香燈腳集體擠上火車，讓女網友傻眼錄下全程。（示意圖／非內文當事人／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

白沙屯拱天宮媽祖12日深夜起駕，展開8天7夜行程。由於白沙屯媽祖今年與山邊媽祖、拱天宮值年爐主媽祖「三媽合轎」，吸引大量信徒前往進香參拜。不過，有女網友搭火車到站時，還沒下車，就遇到一大群香客擠上車，讓她氣炸嗆「媽祖不會保佑你們的！」

車門一開香客搶上車　女網友怒轟不讓人先下車

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女網友在Threads貼出影片，從中可見，車門才剛打開，好幾名頭戴進香帽、臂章的中年婦人和大叔就立刻擠上門，完全不給乘客機會下車，害得女網友不得不硬擠「逃出」車廂，讓她氣憤表示：「不讓人先下車，就硬要擠上車到底是三小？媽祖不會保佑你們的。」

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網友批打著信仰名義失格　香燈腳也嘆少數人害群體丟臉

許多網友看完紛紛留言，「台灣的進香團一直都是只想被施捨而不願付出的心態，整天倚老賣老」、「其實很多拜拜很勤勞的老人，都是做了很多壞事，拜拜求安心而已」、「什麼是修行，這個就是修行，要從日常生活開始，因為擔心自己搭不上車，卻不管不顧下車的人，說有在修，只是欺騙自己而已」、「幾年前還沒感覺這麼亂，人一多就開始什麼狀況都有」。

不少信徒看完也感嘆，「走出優越感來了，一群人打著媽祖信徒戴著帽子別著臂章蹭吃蹭喝，什麼禮義廉恥先不用，我是香燈腳我最大？素質真的堪憂」、「今天去發結緣食物結緣品，很難過有些老人騎著摩托車一次拿超多放在袋子裡，過沒多久又換了一件衣服，一樣騎摩托車來拿很多，我感覺現在的愛心一直被糟蹋」、「大部分的人都很熱情，希望那些少數沒素質的人，不要再丟人現眼了」。

▼網友們紛紛表示今年亂象多。（圖／翻攝自Threads，下同）

▲▼香燈腳搭火車集體失格　女氣炸拍下這一幕「媽祖不會保佑你們」。（圖／翻攝自Threads）

▲▼香燈腳搭火車集體失格　女氣炸拍下這一幕「媽祖不會保佑你們」。（圖／翻攝自Threads）

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