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妻勾搭他最好朋友「3次殺夫」　綠帽老公仍往返320km探監送暖

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▲▼監獄,受刑人。（圖／取自Pixabay）

▲深情老公不怨恨妻子的行為，反而定期來到監獄給予關心。（圖／示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

英國53歲男子雷伊（Ray Weatherall）患有腦瘤，但就在生病之際，妻子海莉（Hayley）勾搭上他最好的朋友，還被企圖謀殺3次。然而，深情的雷伊仍是沒有怨恨對方，反而定期到監獄探訪曾經背叛他的老婆，這段路程往返需要200英里（約320公里）。

32歲的海莉曾愛上老公的好友波拉德（Glenn Pollard），兩人為了順利在一起，甚至策劃要殺掉雷伊，但都沒有得逞。雷伊最先被狙擊槍打中臉，後來又被下毒，同時服下胰島素與安眠藥，在一次釣魚之旅還遭推下海，他還因為游泳池加熱器爆炸而灼傷，所幸命大的他每次都活了下來。

波拉德與他的女兒當時在網路搜尋各種方法，像是「16種殺死人而不被抓住的步驟」、「致死某人的創意方法」，一心想要除掉雷伊。去年11月，海莉、波拉德與他的女兒都被定罪，如今入獄服刑，一名參與此案的警官表示，「坦白說，受害者能夠活著真的很幸運。」

海莉在薩里郡（Surrey）的牢房度日，這裡是歐洲最大的女性監獄。一名熟知情況的好友說，海莉至少要關個15年，她沒有意識到自己做了多嚴重的事，當她的老公前來監獄探望時，很多人都相當驚訝，「他仍然愛她並給予支持，這一定是強烈的愛。」

海莉與雷伊交往9年，2015年結婚，當時男方還沒被診斷出癌症。如今，不計前嫌的雷伊除了定期探監，甚至還呼籲提早釋放老婆。一位家人表示，兩人在獄中擁抱彼此，很高興見到對方。

在3周年的紀念卡片中，海莉寫道，「我非常愛你，更是想念你，我知道這不會是慶祝結婚紀念日的最棒方式，但透過這張卡片，我想告訴你我沒有忘記，永遠也不會忘。」

據了解，雷伊通常會在周日去探訪老婆，兩人談論過往的美好時光像是婚禮，他有時還會送禮物，包括羊毛衫與CD，裡面有著女方喜歡的多首情歌。充滿大愛的雷伊曾告訴第三者，如果他要死了，他會樂於看見老婆與對方建立新的關係。

探監時間往往不長，結束後雷伊就要獨自回到肯特郡（Kent）。他說，「是的，我到監獄看海莉，但我不想再多說什麼。」

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關鍵字：監獄,夫妻,劈腿

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