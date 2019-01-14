影／小港、虹橋通航引商機　葉匡時：有錢給你玩為何不接受？

記者魏有德、丘秝榕／上海─台北採訪報導

高雄準副市長葉匡時14日受邀參加上海活動時，與拼多多、春秋航空等陸企會面交流。在活動結束後，葉匡時表示，台灣過去對於陸資進入「比較抗拒」，「人家有錢要拿來給你玩、要來投資，為什麼不接受？」，應用「更開放的心胸來歡迎陸資」；未來如果小港機場能跟上海虹橋機場通航，「有非常大的商機」，對高雄的發展也非常重要。

▲葉匡時於活動後受訪。（圖／記者魏有德攝）

為行銷高雄，葉匡時14日參加上海「大愛無疆讀友會」，在活動中發表演講，並與在座台商交流，聽取建言。葉匡時指出，在馬政府時代就已有非常多陸企想來投資，但台灣長期對陸資有些「抗拒」，很多投資並不順利，但「人家有錢要拿來給你玩，要來投資，為什麼不接受」，重點在於是資金進來後的監管問題，監管做得好「我覺得就沒有什麼問題」，「我們應該用更開放的心胸來歡迎陸資」。

同時，葉匡時也提出數據佐證，根據台灣官方統計，台灣有接近2千億美金的投資進入大陸，非官方估計則有5千億美金，但大陸到台灣估計不到20億美金 ，「這怎麼算都不合算」。

▲ 高雄小港機場。（圖／本報資料照）

至於要怎麼讓高雄「發大財」，葉匡時說，事實上在台灣已經有跟東方航空、春秋航空等都先談過，主要希望小港機場能跟上海虹橋機場開啟航線，因小港機場目前只能飛往上海浦東機場，若小港能跟虹橋通航，「我認為有非常大的商機，對高雄的發展也非常重要」。

「春秋航空有一封信要交給準高雄市長韓國瑜」，葉匡時表示，「寫什麼我不知道」，但春秋航空非常希望能開通小港跟虹橋航線，另外，春秋航空也希望能在小港機場加大投資，例如物流倉儲，還有飛機轉運中心等。

▲上海虹橋機場。（圖／視覺中國）

除了春秋航空，這次前往上海的高雄團隊也與拼多多創辦人會面，葉匡時說，大陸電商發展非常好，希望透過拼多多還能跟阿里、天貓接觸，「這對台灣來說也是個學習機會」，且「透過他們的平台，可以把台灣商品賣到全世界，如果有突破的話，我認為對台灣的經濟是非常有意義的。」

不過，有關「滬高論壇」的誕生，葉匡時說，跟國台辦見面時並沒有談到這部分，且台北跟上海已有「雙城論壇」，「我們不需要一直學台北」，高雄應該開創出自己的路，「光是論壇，只是每次『談一談』，流於形式也不好」，如果真的要有什麼「談」，必須要更具體一點，對高雄的發展才真正有幫助、有意義一點。