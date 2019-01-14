13歲少女愛上餐廳服務生　肚痛驚覺「懷孕10周」胎死腹中

▲少女懷孕十周後胎死腹中。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

地方中心／高雄報導

在一間餐廳工作的翁姓男子，日前結識了和家人一起來用餐的未成年少女「小花」（化名），兩人互加臉書後，進而交往成男女朋友。另外，儘管過程中小花的父親曾經警告，如果懷孕一定會告到底，翁男卻還是將小花帶回家中並發生性行為，導致對方懷孕十周才發現，而且已經胎死腹中。

判決指出，翁男於2016年12月和小花相互加了臉書後，兩人進而交往成男女朋友，而他隔年2、3月又將對方帶回住處發生性行為。整起事件直到小花於2017年4月間因為月經沒有來，在同學的幫忙下買了驗孕棒驗孕，當時就驗出懷孕，而同年6月小花又因為在學校肚痛不已，經再次驗孕後發現，她已經懷孕10周且胎死腹中。

小花對於胎死腹中一事相當自責，也常常會覺得自己聽到孩子的哭聲，讓她的父親更加無法原諒翁男的行為，因此拒絕與對方和解。對此，法官一審依對未滿14歲女子性交罪，共5罪各判翁男3年2月徒刑，合併執行須執行3年10月

，而案經上訴後，高雄高分院認為，一審判決合理，因此駁回上訴，仍可上訴。

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