《大檸檬》教唱RAP！「來去高雄」路名輕鬆記　白冰冰肯定：有您真好

記者徐溱謐／綜合報導

高雄一月份的代言人白冰冰日前花費近50萬完成了MV「來去高雄」，歌曲中除了介紹高雄各個名勝景點，還把高雄十條路的路名變成一段RAP藏在歌詞之中。《鍵盤大檸檬》特別拍了一支RAP教學影片，邀請網友一起熟記高雄路名，連歌曲原創人白冰冰也特別在底下留言肯定，「有您真好」！

仔細觀察高雄市區的街道規劃，橫向幹道幾乎都以數字一、二、三......一路到十來命名，如果能熟記這些重要幹道的路名，到高雄自助旅遊時，便能如虎添翼。但這麼多條路要記下所有的名字不容易，高雄的觀光代言人白冰冰特地把這些路名一寫成一段RAP，放進宣傳曲「來去高雄」的歌詞中。

▲鍵盤大檸檬拍攝「來去高雄」RAP教學影片帶網友背高雄路名。（圖／鍵盤大檸檬）

《鍵盤大檸檬》的檸檬編輯室特地拍了一支教學影片，帶著網友一起跟著MV練習這段RAP，「一心二聖三多四維五福六合七賢八德九如十全，高雄路名有意義擱真好記，So Fantastic So Fun」，轉轉小宇宙練習了3回合，竟然就能把所有的路名都記清楚，就連抽考也難不倒他。

影片播出後，吸引許多網友觀看分享，連歌曲原創人白冰冰都特別在底下留言肯定，「您好，我是白冰冰，謝謝您用來去高雄帶領大家學習其中路名的Rap，我看了覺得非常有趣，也會指引觀眾朋友往正面思考，更能理解我原本想好好介紹高雄的心意，有您真好！」

▼白冰冰親自在影片下方回覆，感謝《鍵盤大檸檬》用心製作。（圖／YouTube）