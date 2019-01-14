　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

2度稱「黑人智商存在先天差異」　諾貝爾獎得主遭去除頭銜

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 諾貝爾生理醫學獎得主華生因種族歧視言論，被剝奪所有職務與榮譽頭銜。（圖／翻攝自維基百科）

▲ 諾貝爾生理醫學獎得主華生因種族歧視言論，被剝奪所有職務與榮譽頭銜。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

擁有「DNA之父」之稱的諾貝爾生理醫學獎得主、美國生物分子學家華生（James Watson）過去曾因聲稱「黑人的智商天生比白人低」，深陷種族歧視爭議。儘管他當時緊急出面道歉滅火，最近一段訪問中卻又再次強調「想法不會改變，一切理論都是透過研究所證實」。對此，冷泉港實驗室（CSHL）表示強烈譴責，更因此剝奪了他所有榮譽頭銜。

根據《衛報》報導，今年高齡90歲的華生曾在2007年表示，「我對於非洲的前景感到悲觀，因為所有的測試都清楚顯示了『白人黑人在智商方面有所差異』，不過當前所有的政策仍然將他們的智力視為和我們相同」這番言論一出，立刻引起了許多人的不滿，華森任職的紐約長島冷泉港實驗室更是立刻停止他所有的職務，讓他因此出面道歉。

不過就在最近的一部電視紀錄片中，當華生被問到「對於種族與智力之間關係的看法，是否相較過去有所變化呢？」他卻坦承，「沒有任何改變。當然，我也希望自己的想法能改變，但新的研究知識證明，後天培養比天生具備更為重要；在智商測試中，黑人和白人的平均智商水平是不一樣的，我認為造成兩者差異的主因，就是遺傳。」

▲ 華生坦言，自己也希望智商不分種族，都是平等的，但研究結果卻說明了黑人、白人確實存在差異性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

這段訪談畫面公開後，冷泉港實驗室特地發表聲明強烈譴責這番言論，聲明中提到，華生的說詞一點科學根據都沒有，這些內容也絕對不代表冷泉港的觀點，根本就是「濫用科學之名，來行偏見之實」，因此決定剝奪華生「名譽校長」、「名譽教授」和「名譽受託人」等所有榮譽頭銜。

據悉，華生與2名同伴一起發現了DNA雙螺旋結構，隨即於1962獲得諾貝爾生理醫學獎。他在1968年起擔任冷泉港實驗室主任，1994年擔任冷泉港首任總裁，就這樣一直到2007年被停職退休。

不僅只是種族議題外，華生過去也曾多次發生失言風波，像是直批體型較為肥胖的人「看了覺得很不舒服，不想雇用他們」，甚至提到「所有長相不佳的女性、或者比較愚笨的人，都應該透過基因工程來好好治一治。

ET快訊
臉很圓、穿衣品味差！南韓男「不和」台灣女交往5原因曝光

關鍵字：James Watson,詹姆士‧華生,諾貝爾,種族歧視,冷泉港實驗室

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

砸1.5億買諾貝爾獎章　俄羅斯富豪只為物歸原主

顛覆思維！　諾貝爾獎得主：花椰菜、藍莓反而會致癌

摔角比賽種族歧視　美裁判逼非裔選手當場剪掉「雷鬼頭」

中國留學生偷下「無色無味」劇毒　黑人室友遇害傻眼：以為我們很要好

雪白冰山翻身直擊「水下夢幻湛藍冰底曝光」　攝影師喊：太幸運

川普警告土耳其「攻擊庫德族會重創經濟」　CNN：是嚴重的威脅

文在寅施政支持率近逼5成　高喊救民生拚經濟重拾民心

國中生上課玩手機被沒收　老爸一巴掌拍壞老師耳膜

身障客怨「羊肉冷了」雙眼被噴清潔液　服務生：你可以出去了

捷克資安當局宣告抵制華為　總理澄清：根本沒有證據

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

男子寒夜騎車不適倒躺路邊　警「脫外套幫保暖」站著守護

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

雪白冰山翻身直擊「水下夢幻湛藍冰底曝光」　攝影師喊：太幸運

川普警告土耳其「攻擊庫德族會重創經濟」　CNN：是嚴重的威脅

文在寅施政支持率近逼5成　高喊救民生拚經濟重拾民心

國中生上課玩手機被沒收　老爸一巴掌拍壞老師耳膜

身障客怨「羊肉冷了」雙眼被噴清潔液　服務生：你可以出去了

捷克資安當局宣告抵制華為　總理澄清：根本沒有證據

攝氏5度裸抱「大冰柱」　信徒為祈求身體健康全豁出去

史上最受歡迎貼文！　IG「謎之蛋」獲2263萬個讚破世界紀錄

準備復仇吧！英國超狂計畫　花59元讓前任變成「大蟑螂」

2度稱「黑人智商存在先天差異」　諾貝爾獎得主遭去除頭銜

《統一烘焙盃校際烘焙大賽》全國12強出爐　3月決戰圓夢小七

細緻的水光感膚質！高絲推出第一顆氣墊粉餅

雪白冰山翻身直擊「水下夢幻湛藍冰底曝光」　攝影師喊：太幸運

遭虧膠面…張曼玉爆「厭倦社交」搬離豪宅　友曝：越老越孤僻

警察叔叔不要開單！邊境幫主人顧車　呆萌咬「大字報」笑翻網

「脊傷醫」連開2台手術「緊握刀具」暈倒　醒來秒問：結果怎麼樣

婚宴菜「米糕、雞湯」藏玄機！　生魚片竟是「地雷菜單」

尾牙一半「綜藝天王出現」放送30萬！台下尖叫：我的神～

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」火燒死仍緊咬　網勸「母湯捏碎」洩憤...會很慘

周曉涵不愛奢侈品　周孝安曝私房「約會景點」

國際熱門新聞

長髮女遭5米巨鱷啃食　撈起只剩..

怕活不到《復仇者4》迪士尼讓他..

年輕爸媽為器捐　堅持生下無腦女..

這家人花5萬買機票　上機卻只能..

近親繁殖　世界最醜老虎悲憤到撞..

喝了能量飲料　男身體突變硬6h..

夾中iPhone X拆盒竟只塞..

油罐車翻覆！民眾搶撈油...下..

《華爾街日報》：美國考慮攻打伊..

男護士酒醉接生　扯斷嬰頭「只拿..

快訊／吉爾吉斯航空波音707墜..

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨..

女童遭謀殺成22年懸案　戀童男..

不是獨生女了　厭世女童僵抱弟弟

更多熱門

相關新聞

台灣若想再拿座諾貝爾獎，請讓翁啟惠回到實驗室

我的了解，只要檢察官放棄上訴，官司終止，美國的威爾許獎將再重頒給翁院長。意思是，台灣近日真的可能拿到一座諾貝爾獎，決定權在台灣的檢察官手上。

在酒店大廳打電話　黑人慘遭驅逐

留學生涉嫌毒害室友　疑有第2受害者

美裁判逼非裔選手當場剪掉「雷鬼頭」

陸駐瑞典使領館　續發安全提醒

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者手機刪影片　

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方整鍋端走

閃開！讓專業的來 　黑幫要到社子抓肉圓惡爸

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子遭痛毆

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒賞巴掌

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記者手機

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可以揍你嗎？

即／肉圓惡爸5鞠躬道歉！　這是我們的家事

肉圓惡爸行蹤曝！百人夜襲警神回

肉圓惡爸背景曝光：原本很疼他們

即／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民現場炒辣椒遭警關切

孫安佐中英文雙聲道曝「撿肥皂」霸凌內幕

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

更多

最夯影音

更多

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面