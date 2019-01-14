2度稱「黑人智商存在先天差異」　諾貝爾獎得主遭去除頭銜

▲ 諾貝爾生理醫學獎得主華生因種族歧視言論，被剝奪所有職務與榮譽頭銜。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

擁有「DNA之父」之稱的諾貝爾生理醫學獎得主、美國生物分子學家華生（James Watson）過去曾因聲稱「黑人的智商天生比白人低」，深陷種族歧視爭議。儘管他當時緊急出面道歉滅火，最近一段訪問中卻又再次強調「想法不會改變，一切理論都是透過研究所證實」。對此，冷泉港實驗室（CSHL）表示強烈譴責，更因此剝奪了他所有榮譽頭銜。

根據《衛報》報導，今年高齡90歲的華生曾在2007年表示，「我對於非洲的前景感到悲觀，因為所有的測試都清楚顯示了『白人黑人在智商方面有所差異』，不過當前所有的政策仍然將他們的智力視為和我們相同」這番言論一出，立刻引起了許多人的不滿，華森任職的紐約長島冷泉港實驗室更是立刻停止他所有的職務，讓他因此出面道歉。

不過就在最近的一部電視紀錄片中，當華生被問到「對於種族與智力之間關係的看法，是否相較過去有所變化呢？」他卻坦承，「沒有任何改變。當然，我也希望自己的想法能改變，但新的研究知識證明，後天培養比天生具備更為重要；在智商測試中，黑人和白人的平均智商水平是不一樣的，我認為造成兩者差異的主因，就是遺傳。」

▲ 華生坦言，自己也希望智商不分種族，都是平等的，但研究結果卻說明了黑人、白人確實存在差異性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

這段訪談畫面公開後，冷泉港實驗室特地發表聲明強烈譴責這番言論，聲明中提到，華生的說詞一點科學根據都沒有，這些內容也絕對不代表冷泉港的觀點，根本就是「濫用科學之名，來行偏見之實」，因此決定剝奪華生「名譽校長」、「名譽教授」和「名譽受託人」等所有榮譽頭銜。

據悉，華生與2名同伴一起發現了DNA雙螺旋結構，隨即於1962獲得諾貝爾生理醫學獎。他在1968年起擔任冷泉港實驗室主任，1994年擔任冷泉港首任總裁，就這樣一直到2007年被停職退休。

不僅只是種族議題外，華生過去也曾多次發生失言風波，像是直批體型較為肥胖的人「看了覺得很不舒服，不想雇用他們」，甚至提到「所有長相不佳的女性、或者比較愚笨的人，都應該透過基因工程來好好治一治。