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留美陸生網購「鉈」涉嫌毒害室友　疑有第2名受害者

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▲本案預計於下周再次開庭。

國際中心／綜合外電報導

美國一名大陸留學生涉嫌毒害非裔室友，遭控企圖謀殺罪，目前已被校方開除，並被關押在當地監獄候審。不過，根據檢方27日的說法，在這起案件曝光後，數個新指控接連冒出，當局正在調查此案是否有第2名學生受害，但拒絕透露進一步細節。

美聯社報導，現年23歲的楊宇凱（YuKai Yang，音譯）先前在賓州理海大學（Lehigh University）讀化學系，和與22歲非裔學生羅亞爾（Juwan Royal）是室友。但檢方指出，楊宇凱從今年3月開始，涉嫌在羅亞爾的食物、飲料、漱口水當中，加入少量的鉈（thallium）等化學物質，讓他出現下肢極度疼痛、喉嚨灼熱燒傷、嘔吐、暈眩等症狀，副作用至今並未完全消退。

下毒示意圖。(圖／達志示意圖)

▲ 鉈是無色無味的金屬，即使少量也含有劇毒，是老鼠藥的主要成分。(圖／達志示意圖)

此外，2人的房間在今年4月也遭到破壞，包括羅亞爾的電視、床鋪、書桌全都淪陷，甚至桌子被刻上帶有種族歧視意味的字眼。當局確認字跡之後，確認楊宇凱就是罪魁禍首，並沒收他的電腦和手機。楊宇凱事後坦承上網購買無色無味的「鉈」，並混到羅亞爾存放在冰箱中的飲料和食物中，但辯稱一開始購買的動機，是為了考試成績太差自我傷害時使用。

目前，楊宇凱在毒害案當中被指控未遂謀殺罪、加重襲擊、簡單攻擊和魯莽傷害等罪，另在破壞房間的案件則是被控毀壞公物、種族恐嚇等罪。他現已被學校開除，關押在北安普頓郡監獄（Northampton County Prison）候審。

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關鍵字：,種族歧視,北美華聞

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