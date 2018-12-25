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摔角比賽種族歧視　美裁判逼非裔選手當場剪掉「雷鬼頭」

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國際中心／綜合報導

美國紐澤西州（State of New Jersey）的一場高中摔角比賽於上周發生種族歧視事件。媒體轉播這場賽事時，意外拍下一名白人裁判強迫非裔選手強森（Andrew Johnson）剪掉「雷鬼頭（又稱黑人辮）」，否則宣判失去比賽資格，引起各界撻伐。

綜合外媒報導，這名白人裁判馬洛尼（Alan Maloney）在比賽前認為強森的「雷鬼頭」會影響比賽，並要求強森選擇「現場剪掉頭髮」或是「喪失比賽資格」。強森為了比賽，最後選擇將頭髮剪掉。

報導指出，一名女同學拿著剪刀協助強森剪掉雷鬼辮，同時在強森的身邊也有教練及隊友替他打氣，最後順利贏得比賽。但影片中可以看到，當裁判舉起強森的手宣布獲勝時，他相當不情願地舉手後立刻放下，看不出贏得比賽的喜悅。

▲▼蕭金恩對種族歧視事件表達關注。（圖／攝自蕭金恩shaun king推特）

▲蕭金恩（Shaun King）在推特上對非裔選手強森給予鼓勵。（圖／攝自蕭金恩shaun king推特）

影片上傳後，引起運動界及社群媒體強烈撻伐，許多人要求上級單位解雇馬洛尼的裁判職位。 知名專欄作家蕭恩金（Shaun King）在推特稱，這是一件「噁心且令人心碎」的事件。美國公民自由聯盟（ACLU）紐澤西分會也表示，「這不是頭髮問題，是嚴重的種族歧視」。

報導指出，這名白人裁判馬洛尼於2016年時就遭指控在一次聚會上，對黑人同事說出種族歧視的言語攻擊。根據賽事規則，選手的頭髮不能超過衣領、耳垂及眉毛，但此事件似乎已執行過當，目前紐澤西民權運動部和紐澤西州際運動協會（NJSIAA）正在調查此事件。

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關鍵字：種族歧視,雷鬼頭,紐澤西州,北美要聞

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