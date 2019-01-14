「69英里」標誌狂被偷！美國州政府發揮創意「用這招」抗竊賊

▲68.9英里號誌。（圖／翻攝自Twitter／KREMTaylor）



國際中心／綜合報導

開車經過美國華盛頓州、愛荷華州和科羅拉多州等州的駕駛，在州際高速公路上可能很難找到標記420英里、69英里的號誌牌，因為「號誌大盜」實在是太多了！迫使這些州政府必須發揮創意，避免這些號誌牌不斷遭竊。

根據《U.S. News》報導，在美國有性暗示的「69英里」號誌牌，還有大麻代稱的「420英里」號誌牌最容易被偷，尤其在科羅拉多州與華盛頓州，因為這兩個州是首批將休閒用大麻合法化的州。各州政府不得不發揮點創意來杜絕竊賊，例如將「69英里」換成「68.9「或「68.5」，「420英里」則改為「419.99」。

▲419.9英里號誌。（圖／翻攝自Twiter／dmataconis）



華盛頓警方指，偷路牌可以被判處90天刑期或罰款1000美元（約台幣3萬元），華盛頓交通部發言人寶絲麗（Beth Bousley）表示，最讓人頭痛的是，華盛頓州有約8000個420英里或69英里的標誌需要更換，雖然這個問題看起來似乎只是一個有趣的麻煩，但寶絲麗說這一點也不有趣，「因為換一個路牌的費用高達1000美元（約台幣3萬元）啊！」