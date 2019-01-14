顏真卿復活也寫不出的真跡《祭姪文稿》　故宮就這樣出借東京

▲顏真卿《祭姪文稿》。（圖／維基百科）



大陸中心／綜合報導

台北故宮博物院近日向日本博物館出借一系列文物，其中顏真卿的《祭姪文稿》因特殊的珍貴性引起不少人士的反彈。東京博物館放置的海報立牌顯示，將在16日至2月24日舉辦「書聖之後－顏真卿及其時代書法特展」，展出的文物中就有顏真卿的《祭姪文稿》。對此，不少兩岸網友都指出，這麼珍貴、脆弱的文物都敢借。

對此，立委柯志恩去（2018）年11月28日也曾跳出來指出，「如此重要的國寶外借，到底是誰決定的？」故宮也回應，4件國寶是2015年12月時由前院長馮明珠簽合同意出借的，在2018年5月完成簽約。

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對於故宮指該展是由她簽核，馮明珠去年11月28日也澄清，「依法博物館間合作展覽，應以正式簽約為準，請國立故宮博物院出示與東京國立博物館的約本，說明簽約人是誰？以示負責。」

▼故宮隨後也對此回應，該合約是在2018年5月由林正儀前院長完成簽約。（圖／國立故宮博物院官網）



▼東京博物館對顏真卿《祭姪文稿》的宣傳海報，大陸人士反對故宮該出借行為。（圖／觀察者網）



「顏真卿復活也寫不出的真跡」，據《觀察者網》指出，兩岸人士會這麼反彈的原因是，顏真卿的祭姪文稿不僅因為是中國書法史上公認的「天下第二行書」，紙卷出爐近1400年的脆弱性也在原因，但更重要的是該篇書法理所代表的「氣節」。

據報導，台灣有25年收藏經驗署名「心適」的專業古董收藏家撰文指出，公元755年安祿山兵變，顏氏一門30多人被害，其中顏真卿的姪子顏季明也不例外，兩年後顏真卿命人至河北尋得姪子屍骸，竟只剩下頭骨，悲憤莫名、含淚揮下《祭姪文稿》；該文稿的這種國難家變，是後世書法家即使臨摹千百遍也達不到的「氛圍」。

《觀察者網》也針對此事，採訪到了華東師範大學研究員樊波成，「顏真卿《祭姪文稿》幾乎可以說是唐代書法的最高代表，而且是富有感情的真跡，和他平時的字大不相同，同時具有文物價值、藝術價值、鑑定價值，還有精氣神價值。」

樊波成指出，一般而言，每個國家或地區都會制定一些不得出境展覽或是具體展覽規格的文物，如根據中國大陸規定，元代以前的書畫、絲作品基本都被禁止出境展覽。