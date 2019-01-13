乾眼症卻塗成「勃起功能障礙」軟膏　她眼睛慘變充血腫脹

▲婦女眼睛誤塗到治療性功能障礙的軟膏。（示意圖／達志影像）



國際中心／綜合報導

英國格拉斯哥（Glasgow）有位婦女罹患乾眼症與反覆性角膜糜爛，跟醫生拿了一條藥膏塗抹在眼球，但使用後狀況卻迅速惡化，不只更不舒服，甚至還出現視力模糊的情形。原來醫生開給她的那條根本不是眼藥膏，而是用來「治療勃起功能障礙」的軟膏，害她眼睛受到更嚴重的化學傷害。

據BBC報導，通常治療反覆性角膜糜爛會塗抹一種叫「VitA-POS」的眼藥膏，但藥師卻誤給成治療勃起障礙的Vitaros，這種藥膏本來是用來塗在男性生殖器上，促進血液集中到該部位，如果拿來擦在眼睛上，會導致眼睛充血、腫脹、出現血絲等等。

婦女發現情況不妙後，立刻又返回醫院就診，接受類固醇、抗生素滴劑以及潤滑軟膏的治療，傷口才在幾天後慢慢癒合，不過反覆性角膜糜爛的病情仍然沒有獲得好轉。

《英國醫學期刊》（British Medical Journal）一篇文章中提到，英國常有處方錯誤的案例，雖然Vitaros和VitA-POS的包裝長得不一樣，但是名稱有點類似，會讓使用者較容易混淆，因此醫療專家建議，未來醫生除了手寫處方外，應該也把大寫藥名的處方條列印出來，避免類似烏龍再度發生。

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