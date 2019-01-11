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最晚插旗卻吸光15萬人潮！　學者曝微風南山「3大成功關鍵」

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▲▼微風南山開幕。（圖／記者張一中攝）

▲微風南山開幕創造出「跨年式人潮」。（圖／記者張一中攝）

記者胡順惠／採訪報導

微風南山10日在信義區營運，主打餐飲比例高達45％，開幕首日狂吸15萬人潮，更創造出8000萬錢潮。專精行銷領域的專家鈕則勳分析，微風南山創造出「跨年式人潮」，主要歸功於「強強聯手」、「吸星大法」、「大膽賣點」三大特色，才能最晚在信義區插旗，卻把群聚效應的人潮都吸過來

在百貨公司一級戰區的信義區，微風南山打出「美食牌」搶客，強烈的市場區隔是必勝關鍵。文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳表示，開幕首日成功帶來龐大人潮，背後隱藏3個行銷特色，首先是「強強聯手」，跟日本人氣鐵道百貨合作，兩者規模與影響力都強大，相互拉抬彼此氣勢

鈕則勳指出，第二種特色是「吸星大法」，原本信義百貨就有群聚概念，也就是消費者在想逛百貨公司時，信義區絕對是心中首選，帶動整個商圈，微風南山在群聚效應底下再插旗，提出最新、最炫、更有梗吸引消費者，把原本的人潮都吸過來就是溢出效應（SPILL OVER）。

▲▼微風南山1月10日開幕首日中午吸引許多人潮搶先體驗（圖／記者陳建竹攝）

▲後續要如何留住人潮，才是微風南山的最大考驗。（圖／記者陳建竹攝）

微風南山第三個特色則是「大膽賣點」。鈕則勳解釋，除了主打45％的餐飲品牌，還有很多獨特品牌，這就是區隔化極強，從來都沒有一家百貨公司把美食比例拉得這麼高，比例幾乎過半，是相當大膽的嘗試，再加上許多品牌是台灣以前沒有的，跟其他百貨品牌做出明顯差異。

雖然微風南山開幕首日就搶吸15萬人潮，但後續要如何延續才不會步入「蛋塔效應」，是百貨最終考驗。鈕則勳指出，未來風險包含美食比例高，會不會被定義成美食百貨公司，大家不重視其他百貨商品；再來是，只主打幾間好吃的當噱頭，損害百貨形象；最後是，好奇風潮過了就閃人。

▲微風南山。（圖／記者林明瑋攝）

▲鈕則勳持樂觀態度，認為信義南山的利基會大於風險。（圖／記者林明瑋攝）

鈕則勳解釋，台灣近年來消費氛圍改變，微風南山主打將近過半的美食品牌有利基（好處）也有風險，利基是大家希望對自己好一點、吃好一點，本來信義區就很多美食，現在乾脆直接到這邊挑比較快；而風險則是，特色不明顯的餐飲店生存不容易，又或是消費者吃到一兩家不好吃的，會認為百貨只是為了餐飲最多的特色在製造噱頭，進而百貨在招商時思慮是不是不夠周延，影響品牌形象。

▲▼鈕則勳與政治圈關係良好。（圖／鈕則勳提供）

▲鈕則勳專精行銷領域，對行銷模式有獨特見解。（圖／鈕則勳提供）

至於信義南山未來發展，鈕則勳持樂觀態度，認為利基會大於風險。他認為，民眾已經從以往「溫飽型消費」提升至「自我實踐型消費」，整體的消費升級代表大家想對自己好一點，雖然百貨精品未必消費得起，但至少可以吃好一點，已經不是吃得飽，更要吃得很感動、吃得滿意、吃得安心，滿足吃的小確幸。

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關鍵字：微風南山,信義區,百貨公司,鈕則勳,文化大學廣告系

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