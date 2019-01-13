「戀童癖獵人」公開影片點名…8男被肉搜自殺　一家人全毀

▲不少被點名的人無法忍受資訊遭到公開，選擇結束生命。圖為示意圖，非本文當事人。（圖／視覺中國CFP）

國際中心／綜合報導

英國有不少號稱正義人士的組織，經常在網路公開點名疑似戀童癖的人，過去6年來已有8名男子受不了輿論壓力，相繼自殺。達夫（Michael Duff）就是其中一名輕生的，他生前被組織公審，懷疑他試圖誘惑15歲的少女發生關係，即使之後被警方釋放，他的屍體仍是在2天後被發現。

「真正正義」（True Justice）組織先透過網路發布影片，可見達夫企圖誘拐未成年，67歲的他後來受到警方調查，由於沒有明確犯罪行為，他便被釋放。然而，2015年7月，他的屍體卻在英格蘭的家中被發現。

達夫的女兒萊斯利（Lesley Henderson）最初是經由朋友通知，才發現父親的影片遭到瘋傳，「我的好友說，聽著，真的不知道該怎麼對你說，但臉書上有個影片，那是你的父親。」

萊斯利當下非常震驚，她甚至告訴當時15歲的女兒，「你的爺爺是戀童癖。」如今，萊斯利卻感到後悔，爸爸死去後，她再也無法知道真相，也完全不明白父親是否有黑暗的一面，「這可能是一次性的事件，他做了愚蠢的事。」

萊斯利認為，大家總會說，不管如何，達夫就是有誘拐未成年的想法，「但現實是他沒有犯下任何罪行。我們根本無從掌握，一旦他結束生命，案件就停止了。」她補充，不知道爸爸的電腦裡有哪些檔案，然而，有人將這些公諸於世，而不是交給警方處理。

在警方的要求下，「真正正義」網站後來刪除影片。據了解，國外有許多類似的網站，包括「北方守護者」、「保護天使」等，有時甚至會直播疑似戀童癖男子的行徑。

這類團體獲得大量支持，手邊的證據也成功讓犯人被繩之以法。不過，從事兒童保護工作的警方表示，類似的影片可能使得嫌犯與孩子都處在危險中。

對此，「戀童癖獵人」則堅持捍衛自己的行為沒錯。29歲的男子傑米（Jamie Lee）自稱為「兒童保護者」，他表示，組織只是提供服務給大眾，揭露社區中的罪犯。

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