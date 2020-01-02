「東台灣之眼」等不到沈一鳴了　東澳嶺雷達站堅守東北領空

▲東澳嶺雷達站。（圖／翻攝自Google Map）

記者楊庭蒝／綜合報導

參謀總長沈一鳴上將2日上午預計前往宜蘭東澳嶺進行春節慰問，不料所搭乘的UH-60M黑鷹直升機於新北市烏來山區墜毀，造成沈上將在內共8人罹難、5人獲救。東澳嶺是由空軍第一雷達分隊駐守，海拔有821公尺高，素有「東台灣之眼」之稱，站內設有一座定向FPS-117雷達與一套能夠移動之PTS-117偵測雷達，嚴密監守著我國東北部的領空。

空軍第一雷達分隊為空軍重要的雷情提供單位之一，駐守在東澳嶺雷達站，負責執行偵蒐任務，並藉由資電部提供之電路，將信號傳送至空管中心及各區域作戰管制中心運用，儘管是逢年過節的時間，依然是全年無休地戊守國土，除了平常執行的雷達偵蒐任務之外，也針對重點機敏處所加強巡查，並實施各項狀況演練，維護營區安全。

東澳嶺雷達站下方設有戰情室，空軍第一雷達分隊除了在此監視台灣東北部與北部的情資外，還能夠指揮愛國者飛彈和天弓一、二型等防空武器，全年無休監視釣魚台附近海域也是其中一個任務，當有船隻、艦艇靠近時，都可以第一時間掌握到情報。

為了保護東澳嶺雷達站不受威脅，國防部曾在民國108年發文公告，依據國家安全法和相關法律規定，東澳嶺雷達站為軍事管制區範圍，未經設管單位許可，禁止人員及飛行器進入重要軍事設施管制區。

由於位處蘇花公路東澳路段的山頂，自從民國99年梅姬颱風後，上邊坡多次土石坍方，導致山頂的空軍東澳嶺雷達站疑似地基不穩，外圍圍牆部分已坍塌約200公尺，空軍也對此進行中長期的整治計畫，做好水土保持也保障雷達站的安全。

公路總局第四區養護工程處南澳段副段長傅立祥指出，梅姬風災後，因蘇花公路115.8公里處位於山壁凹處，為免造成用路人危險，已經把當地的大坑橋路面外移，養護工程處也時時都在監測土石情形。