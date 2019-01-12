快訊／巴黎市中心驚傳爆炸巨響！至少20人受傷　疑瓦斯氣爆釀禍

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法國首都巴黎第九區Rue de Trévise街道12日上午9點多驚傳爆炸巨響，一間麵包店受到波及起火，建築物嚴重損毀。警方表示，這起事件至少造成20人受傷，其中2人狀況危急、7人重傷。警方初步認定這是瓦斯外洩所造成，並請民眾遠離事發區域。

事發地點位在巴黎格雷萬蠟像館(Musée Grévin)附近。現場畫面顯示，街道滿是爆炸後遺留下來的爆炸碎片，網友指出，有許多人受傷，現場尖叫聲四起。目前警消人員已開始分批將傷者送往醫院進行治療。

據了解，事發地點的麵包店12日是店休日。

▼ 警消獲報後立刻趕抵現場。（圖／路透社）