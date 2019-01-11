影／阿信輕食店「扶瑞號」12日試營運　網友高呼「打卡走起」

記者魏有德／上海採訪報導

五月天阿信投資的早午餐店「扶瑞號」大陸首店選在上海來福士廣場。根據微博的最新訊息指出12日正式展開試營運，在人氣的帶動下，五月天成員都可以說「生財有道」，阿信這次進軍輕食業，讓不少歌迷引頸期盼，呼喚到上海以外的地方開店。

▲五月天阿信扶瑞號上海門市。（圖／記者魏有德攝）

這間鐵板輕食店位在上海來福士廣場地下一樓，從地鐵人民廣場站15號出口，步行約一百公尺便可看到門市，人流眾多、交通便利是這裡的一大特色。根據上海交通委發佈的「地鐵客流」數據顯示，2018年10月人民廣場站日均客流量為28.3萬人次，排名為上海全部地鐵站之首。而上海地鐵最重要的兩條路線一號線及二號線在人民廣場站交會，因此不怕沒有人潮上門。

▲「扶瑞號」位在上海來福士廣場地下一樓，從地鐵人民廣場站出口步行100公尺便可看到。（圖／記者魏有德攝）

然而，由於人潮眾多，連帶使得店租門檻高、店舖入駐審核更異常嚴格，讓此處成為上海「網紅店」的超級戰區。從廣東爆紅北上的「喜茶」、國際品牌「麵包新語」及人氣麻辣鍋「湊湊」等都在來福士廣場佔有一席之地。

「扶瑞號」主打早午餐輕食，除了土司及波蘿包，當紅的人氣飲料黑糖珍珠、鮮奶茶也在菜單上。由於來福士廣場向來不缺「網紅」美食，阿信選在這開店，除了看中「強強聯手」的聚集效應外，也得面對不少同類型餐飲品牌挑戰。

▲五月天阿信投資的早午餐店「扶瑞號」12日正式展開試營運。（圖／翻攝扶瑞號微博）

根據「扶瑞號」官方微博釋出的最新消息表示，「扶瑞號即將啟航，與你美味相遇」，12日正式對外試營運，網友也紛紛留言「明天見」、「打卡走起」，回應「阿信總裁」拿著吐司自拍並問候歌迷「早睡為了早起，早起為了早餐。」

五月天成員除吉他手怪獸外都有經營副業，主唱阿信投資眼光更是精準。由阿信與知名藝術家不二良共同創立的潮牌STAYREAL已成立11年，觸角伸向全亞洲，年營業額粗估至少2億元新台幣。此外，阿信與李宗盛在上海新天地合開的「有練」咖啡館，同樣成為排隊名店，受到矚目。

