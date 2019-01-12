零空汙、揚塵35天內造出1座橋！　中國首座「3D列印橋」上海亮相

▲中國首座「3D列印橋」。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國內首座3D列印景觀橋11日在上海普陀區桃浦中央綠地正式啟用，成為中國首座運用3D列印技術完成的一次成型、最大跨度、多維曲面的高分子材料景觀橋。據了解，3D列印橋可沖破傳統橋梁設計的束縛，施工過程裡沒有產生揚塵和建築垃圾，人力大幅降低。

▲完工後，不少人「搶走」3D列印橋。（圖／CFP）

這座橋3D列印橋坐落於桃浦智創城中央公園，橋長15.25米，寬3.8米，高1.2米，由高分子材料僅用35天製作完成，使用壽命達30年。

▲3D列印橋製作工廠。（圖／CFP）

工程由上海建工園林集團建造，總工程師、園林設計研究總院董事長朱祥明表示，這座橋所採用的列印材料選定了在ASA（一種高分子材料）中加入一定比例的玻璃纖維，這種材料具備高耐候性、高彈性模量、高屈服強度和高抗沖擊強度等特點，且能承受長期的日曬雨淋，同時滿足3D列印材料和建築材料的要求。

▲從3D列印橋橫切面可看見內部構造。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，這座橋在列印工藝上，通過近百次列印試驗和不斷優化，採用預熱及後保溫裝置，提高列印作業空間的溫度，保證了3D列印材料層層粘結力，同時研製的密實裝置，經過了幾百萬次的拍打，顯著提高了列印效果。

▲施工過程沒造成環境破壞，一點揚塵、垃圾都沒有。（圖／CFP）

上海建工官網指出，在景觀橋3D列印現場，印表機器人有條不紊地吐料、拍打、粘合，不僅工人少了，而且現場乾凈整潔，沒有產生揚塵和建築垃圾。除了人力成本的降低和文明施工的提升，整座景觀橋列印只用了不到40天時間，智能建造讓速度有了大的飛躍。