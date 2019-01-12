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口譯哥駐美背後　他分析「美國恐成2020大選重大變數」

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▲▼口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝自趙怡翔個人臉書）

▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝自趙怡翔個人臉書）

記者徐政璿／台北報導

外交部長吳釗燮日前證實，「口譯哥」趙怡翔將外派駐美代表處接任政治組長；由於他以8職等破格接任12職等的位置，引發社會熱議。國民黨團總召江啟臣表示，此舉不但引起專業外交體系的不滿，也引起社會「用綠不用專」的質疑，不過更值得注意的，蔡政府此一人事安排所傳遞的不尋常政治信號，恐怕預示「美國因素」將成為兩岸關係與2020大選年的重大變數。

江啟臣表示，趙怡翔自2016年5月起進入國安會秘書長辦公室服務起，歷經總統府秘書長辦公室及外交部長辦公室主任等職務，資歷當然尚淺，但擔任吳釗燮的個人代表則無疑義，日前曾傳出吳釗燮可能轉任駐美代表，無論是否成真，趙怡翔的駐美都是吳釗燮意志的超導體，代表吳釗燮意志直接在美國繞過文官體系進行政治與政黨性任務。

江啟臣分析，今年是台灣關係法40周年，美台必定有一系列的紀念活動，並意欲藉此有所突破進展，1979年美台斷交至今，美國對台灣官員有「五黑名單」限制，禁止台灣正副總統、行政院長、外交部長與國防部長等五官銜的政治人物赴華盛頓訪問；然而，去年台灣旅行法的通過，卻為此「五黑名單」的解禁，開了綠燈的一線生機。

江啟臣說，適逢美中貿易衝突尖銳與台灣總統大選年，政治敏感爬升的當下，口譯哥的駐美派任，極有可能是蔡英文積極探詢，藉由台灣關係法40周年，「受邀」訪美甚至是華府，利用所謂「外交突破」的美國牌，營造美國力挺蔡政府印象的先遣「踩線團」。

江啟臣批評，口譯哥此一派令除有外交政黨化，公器私用之嫌，蔡英文或者其他高級官員，就算以訪問華府或者高級美國官員訪台等模式，成功出口轉內銷打出美國力挺牌，卻馬上會遭到中國大陸反作用力的圍堵報復，兩岸關係半世紀以來，其實就是美中關係具體而微的呈現，若只因表面的公關突破導致中華民國外交與經濟空間的進一步壓縮，實際上是將政黨選舉利益置於國家與人民長遠生存利益之上，將全體台灣人民置於美中博弈牌桌，成為隨時可能被犧牲的籌碼，極為不負責任。

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關鍵字：口譯哥,美國,江啟臣,國民黨

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