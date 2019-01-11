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名嘴爆職棒球員陳鴻文打假球　竟是卡拉OK喝酒聽的傳聞

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▲▼富邦悍將陳鴻文。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將投手陳鴻文不甘被指打假球，提告還自己清白。（圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導
男子陳建名以社會觀察家的身分，在2017年間，上電視節目上爆料，聲稱傳聞職棒選手陳鴻文收錢打放水球，「聽說1場就送了1千萬(元)」，陳鴻文提告後，陳建名是喝酒時聽人說的，士林地檢署認為陳建名根本未查證，就散佈足以貶損陳鴻文名譽的不實言論，依誹謗罪起訴陳建名。

陳鴻文的叔叔是前兄弟象隊王牌投手「假日飛刀」陳義信。2017年的時候，陳鴻文也是兄弟象球員，但是季末捲入「五虎將事件」，遭球隊釋出，陳鴻文短暫前往澳洲發展後，現在回台為富邦悍將隊效力。

本案就發生在陳鴻文遭兄弟象釋出的同年11月7日，陳建名去錄製三立電視台節目「54新觀點」時，聲稱「傳聞是這樣子，在下半季的時候，陳鴻文跟蔣智賢(另名當時兄弟象球員)，中南部的組頭有透過白手套，送了一些錢，請他們下半季開始放水。聽說1場就送了1千萬」。

陳建名被告後出庭辯稱，他在2017年7月間，在台北市林森北路一間卡拉OK喝酒時，聽一個叫做「可樂」的人說的，但他只見過可樂一次，不知道可樂真實身分。檢察官因此認定陳建名未經查證就散佈不實言論，毀損他人名譽，依誹謗罪起訴。

ET快訊
女大生驚天一擦...「帶血麵筋」掉下來！醫：是OO殘留物

關鍵字：陳鴻文,陳建名,職棒,假球,富邦悍將,兄弟象,誹謗

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