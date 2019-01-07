台南關廟花園明德堂捐贈救護車　發配關廟消防分隊回饋社會

▲台南關廟花園明德堂信眾捐贈捐贈救護車給消防局5大隊關廟消防分隊回饋社會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局在關廟區山西宮活動中心，舉行明德堂捐贈救護車儀式，總價值新台幣285萬元整，會中由關廟花園明德堂住持劉禾田，將救護車鑰匙移交給台南市消防局長李明峯代表接受，同時現場回贈救護車模型贈予明德堂，場面簡單而隆重。

明德堂為齋教龍華派，光緒20年（1894）花園庄善信劉裕、劉賊、劉侯、劉樹、劉掌、黃瑞、吳土鰲等居士發起，由台南德化堂分祀安奉佛位清修，明治33年（1900）購買堂地，建築大殿及東廂，號曰明德堂。昭和7年（1932）再增建前殿及寶塔，1952年重修大殿，1960年修繕東廂。今日關廟花園堂廟為1988年 重建，至1992年重建竣工，明德堂為服務關廟的鄉親，選定捐贈救護車與消防局關廟分隊。

關廟地區緊急救護每年達2000件，送醫人數達1800人，更由於關廟地區與醫院距離遠，鄉親需要緊急救護案件日益增多，花園明德堂感念於此，即自2016年起積極籌募善款，於2018年開始籌備捐贈救護車，其信眾之善心義舉令人感佩。

消防局長李明峯表示關廟花園明德堂善行義舉，不但強化台南市緊急救護網的救護能力，使市民生命財產安全獲得更佳的保障，也使得我們的社會能更溫馨、充滿關懷。鑑於台南市緊急救護案件日益升高，民眾需緊急救護者日眾，捐贈者的善行義舉是推動大台南緊急救護網的助力，期能藉此拋磚引玉，使得我們的社會成為溫馨的家園。