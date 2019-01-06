「爸爸生前被救護車救過」　榮民子女捐300萬購車讓父遺愛人間



▲家屬感念父親身前曾受救護車幫忙，將遺產購置300萬救護車捐贈。（圖／記者林煒傑翻攝）



記者林煒傑／新北報導

新北市新店區一名榮民任玉宏毫無分文隻身來台打拼，終於靠擔任維修隊的引擎工賺錢撐起一個家，育有4名子女，任翁去年12月初過世，子女因感念父親生前「受過救護車幫助」，特別將父親生前賺的辛苦錢捐出，捐贈連救生器材總價約300萬的救護車，讓父親留愛人間。

受贈的新北消防第四大隊表示，榮民任玉宏一生與車輛為伍，車子是他最熟悉的工作與喜好，平日他也喜歡騎著腳踏車四處活動，為了家計和子女的教育費，他主動申請外派工作前往越南、沙烏地阿拉伯及約旦多年，在越南工作期間，適逢內戰，左眼被子彈所傷，甚至險些失明。





任玉宏一生樂於助人，對照顧流浪動物更是用心，他一年多前因肺部急性發炎及器官衰弱，身體相當虛弱，家屬心急如焚撥打119，救護車迅速趕到將他送到醫院急救，之後平安出院，送醫過程中一陣忙亂，家屬心急之餘卻忘記向救護人員致謝。

任翁在去年12月11日過世，享年89歲，子女因感念父親生前曾受到救護車幫助，希望父親辛辛苦苦賺來的每分錢，都能運用到像父親同樣需要救護車的人身上，因此用父親遺產購置一部高頂頂極救護車，並配置新型的醫療器材，包含攜帶式自動心臟電擊器，履式擔架、抽吸式護木、三合一氧氣及急救包等，總價約300萬，捐贈給父親生活超過半世紀，最摯愛的新店地區使用。

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