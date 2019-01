入棺3分鐘！日本「死亡體驗營」成潮流　逾3000人參與

實習記者鄭佩玟/綜合報導

沒經歷過死亡,又該如何知道死亡的意義呢?日本吹起一股死亡體驗風潮,位於東京都豐島區的金剛院蓮華堂,自2013年開始每月舉辦「體驗死亡」,至今參加人數超過3000人,相當有人氣,近來20至30歲的青年族群比率更顯成長。

▲位於東京都豐島區的金剛院蓮華堂每月都會舉行「體驗死亡」的工作坊。(示意圖/pixabay)

據《日經新聞》報導,住持浦上哲也用沉穩的聲音起頭,「時間差不多了,讓我們來體驗死亡吧。」參加民眾首先會在卡片上寫下對自己來說,很重要的人、事、物和夢想,接著會場燈光轉黑,住持會要求民眾閉上雙眼,假想自己得到某種重疾,能夠做的事情不斷減少,每個人手中的卡片一張一張被迫放棄。

從減少的卡片中,可以看出每個人重視的事物都不同,新婚不久的34歲主婦丹羽愛把老公送的卡片留到最後,看出夫妻兩人的感情十分濃烈;來自京都市、48歲的柳田雅人,則是把家人留到最後;其中也有一些特別的結果,比如嗜酒的人居然先放棄酒。

住持浦上表示,一般人多在患病後,才切身了解健康的可貴,這項「體驗死亡」的活動,就是要讓參加者透過放棄重要的人事物,進而意識到「當下」的可貴。除蓮華堂的體驗死亡工作坊外,位於東京都江東區的「Blue Ocean Cafe」也每3個月舉行1次入棺體驗。

參加者在寫下對自己人生的評價及悼詞後,分別入棺3分鐘。19歲的大學生伊政百華為了拍攝學校課程小組學習中的「臨終準備」影片作業,而參加這次的入棺體驗活動。伊政表示,自己在小學就曾思考死後的樣子,這次實際體驗入棺後,發現誦經聲比想像中更清晰。

After the experiential tour of death facilitated by the chief priest of a Buddhist temple. I'm thankful to spend ordinary days. 浦上哲也師による「死の体験旅行」で、皆で一度死んで黄泉還りました。当たり前の日常のありがたみを再発見。https://t.co/NeRjhz60YJ pic.twitter.com/ZoyAFDED2Q