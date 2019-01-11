捷豹路虎英國裁4500人　考量在華銷量下跌和脫歐不確定性

▲捷豹路虎公司。（圖／翻攝自捷豹路虎官網）

大陸中心／綜合報導

美國汽車製造商捷豹路虎（Jaguar Land Rover）確認在英國裁員4500人，這是該公司計畫18個月內節省25億英鎊的一部分。據了解，本次裁員是基於中國市場銷量下跌以及對英國脫歐的擔心，主要針對行政與營銷人員，而在2018年已有大約1500名員工離職。

捷豹路虎首席商務官Felix Brautigam透露，中國經濟增長以及中美貿易緊張局勢影響消費者的信心，連帶影響公司的產品，產品近幾個月的在華銷量下跌50%，這讓公司總部與中國市場的營銷人員感到憂心。

本次裁員意味著捷豹路虎將失去超過十分之一的員工，反觀該公司過去迅速發展，7年前在英國僱用的人數還不到現在的一半，如今更在斯洛伐克為巴西和中國的Discovery開設工廠，還在奧地利獲得Steyr建造的I-Pace，近來卻面臨諸多挑戰，包括英國脫歐引發的不確定性、柴油車需求下滑以及中國銷售放緩，如今被迫調整市場布局。

▼英國反脫歐抗議。（圖／路透社）

捷豹路虎在截至2018年9月的3個月內出現9000萬英鎊的稅前虧損，這與2017年的3.85億英鎊利潤相比發生重大逆轉。該公司執行長Ralf Speth表示，面對汽車行業的多重地緣政治和監管中斷以及技術挑戰，「我們正採取果斷行動，幫助實現長期增長。」

除了捷豹路虎以外，美國汽車製造商福特也確認在歐洲裁員數千人。福特公司認為，歐洲汽車生產成本過高促使當地市場基本無利可圖。有分析指出，在華銷量下降、英國脫歐、美國與歐洲的貿易緊張局勢、歐洲推出更嚴格的排放標準都是造成許多汽車業者調整歐洲市場布局的原因。