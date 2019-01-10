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瞄準紅包換機潮　燦坤iPhone XR 64GB下殺近2,000元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼燦坤會員特典數位聯合慶主打iPhone XR 64GB價格下殺近2,000元。（圖／燦坤提供）

▲燦坤會員特典數位聯合慶主打iPhone XR 64GB價格下殺近2,000元。（圖／燦坤提供）

記者邱倢芯／台北報導

燦坤搶在農曆春節前兩周，於1/11至1/14一連4天舉辦「會員特典數位聯合慶」，並瞄準消費者領年終獎金、紅包後會有一波手機、平板的換機潮，會員特典主打iPhone XR 64GB市價26,900元，APP綁卡限定價24,999元的優惠好康。

此外，iPhone XS Max還現折1,500元；iPhone XS現折1,000元；iPhone XR以及iPhone8系列則現折800元，加碼再送總市價3,080元的鋼化玻璃保護貼及蘋果專用隨身碟32GB。

至於在Andriod手機平板，燦坤也祭出ASUS ZenFone Live L1 5.5吋智慧型手機1G / 16G市價3,990元，APP綁卡限定只要2,888元；LENOVO Tab 7 16G平版電腦Wi-Fi版市價2,990元，會員價只要1,999元。

另外，燦坤會員特典針對農曆年前家電汰舊換新需求也祭出SAMSUNG 75型4K智慧連網電視 UA75NU7100WXZW市價99,900元，APP綁卡限定價79,999元，再送市價9,780元遊戲機Switch，限量150台。

Panasonic 411公升旗艦ECONAVI五門變頻冰箱 NR-E412VT-W1市價46,900元，APP綁卡限定價只要39,900元，送市價4,500元掌廚雙鍋組+全家禮物卡2,000元，限量300台；HITACHI 11公斤風熨斗滾筒洗衣機(左開) SFSD2100AWH香檳白市價51,900元，APP綁卡限定只要39,900元，登錄送虛擬商品卡2,000元，冰箱洗衣機單張發票滿39,900元加碼再送5,980元雙向語言智能翻譯機。

另外，看好消費者有圍爐及年前清掃需求，燦坤再祭出消費滿10萬就能換購市價2,980元WMF 24cm高身湯鍋；滿30萬則能換市價8,980元的28cm五層炒鍋；同時提供最高消費滿50萬即送市價22,900元Dyson V7 Fluffy SV11 無線吸塵器，刷燦坤台新生活聯名卡最高回饋4,500元。

ET快訊
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關鍵字：燦坤,iPhone XR

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