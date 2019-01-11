歪曲解讀盧沙野大使的文章　陸外交部：若懂中文建議看原文

▲中國駐加拿大大使盧沙野。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

大陸外交部10日的例行記者會上，有媒體問及中國大使9日發布的文章稱，「中方拘捕2名加拿大公民是對加方拘押孟晚舟的報復，稱中方舉措係自衛行為。」這是否相當於承認了中方是報復行為？對此，陸慷說，「希望你能準確閱讀和理解盧沙野大使的文章，如果你懂中文的話，建議你看看原文，避免有些報導或評論對盧大使文章進行歪曲解讀或延伸。」

關於孟晚舟事件，陸慷指出，「我們已多次表達過中方的立場，並要求加拿大方面糾正錯誤，立即釋放孟晚舟女士」，「而加拿大方面在承認孟晚舟女士沒有違反加拿大法律的情況下，僅僅根據美方的意志，就無理、錯誤地拘押孟晚舟女士。中國人民對這一行徑表示強烈憤慨。」

至於在中國被捕的兩名加拿大公民，他強調，「我們已公開明確告知全世界，他們是因為涉嫌從事危害中國國家安全的活動而被依法採取強制措施。」

▲外交部發言人陸慷。（圖／翻攝中國外交部官網）

對於外界說中國抓了兩個加拿大人，以報復加方拘捕孟晚舟女士，這是中國對加拿大的霸凌。中國駐加拿大大使盧沙野9日發表題為「不要讓傲慢與偏見蒙蔽了雙眼和靈魂」指出，「在一些人眼裡，中國的任何自衛行動都是對加拿大的侵犯」，「加拿大公民才應享有人道主義待遇，他們的人身自由才可寶貴，中國人則不配。」

盧沙野指控，「某些西方勢力習慣傲慢地對中國採取雙重標準，歸咎於『西方中心論』和『白人優越論』在作祟」，法治只是他們實現政治目的的工具，所做所為是對法治的嘲弄和踐踏。

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