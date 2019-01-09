再忍一天！明後兩天現「冬陽」　吳德榮：南部將出現30度高溫

▲冬陽出現，全台溫度將升至26到30度。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

雖然受到東北風影響，今（9）日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，不過明後兩天各地冬陽出現，白天溫暖舒適，早晚偏涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今下午起東北季風減弱、大台北東側飄小雨的現象停歇，10、11日各地「冬陽現」，全台溫度將升至26到30度。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄表示，截至9日凌晨5時09分，沿海低溫出現在富貴角14.7度、三芝15.1度，都會區低溫則是台北市的公園路氣象局站16.9度，而此波降雨主要是因為迎風面地形抬升，北海岸、北部山區及東北部較明顯，花、東有局部雨，大台北東側則有零星飄小雨的現象。

吳德榮表示，今日迎風面北海岸、北部山區、及東北部有局部雨，東部、東南部亦有局部短暫雨，大台北東側偶飄小雨；今下午起東北季風減弱、大台北東側飄小雨的現象停歇，氣溫漸升、北台灣仍偏涼。

▲溫度雨量圖。（圖／氣象局）

吳德榮指出， 10、11日各地「冬陽現」，白天溫暖舒適、早晚涼，東半部偶有局部短暫雨的機率；北台灣高溫將升至26度左右、中部及東半部可升至27、28度、南部更可升至30度左右，周六下午起至下周一晨另一波東北季風影響，迎風面降雨轉趨明顯，北台灣再轉濕涼，下周一上午起東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升，下周二各地又是溫暖舒適的天氣。

氣象局也說，明天東北季風減弱，迎風面水氣減少，北台灣氣溫明顯回升，其他各地也略升溫；各地大多為多雲到晴，僅東半部有小範圍短暫雨；各地白天高溫北部及東半部可來到26、27度左右，中南部則是有28、29度，西半部日夜溫差大，留意溫度變化適時調整穿著。

▲8日至14日天氣概況。（圖／中央氣象局）

周五、周六各地仍大致舒適溫暖，迎風面的東半部地區及北部山區有一些局部短暫雨，北部地區雲量亦增多，中南部地區還是多雲到晴；不過周六開始台灣附近水氣稍增、北部及東半部雲量偏多，高溫將略降3、4度，各地低溫仍普遍在17至19度之間。

周日至下周二將有另一波東北季風增強及影響，迎風面水氣再增多，北部及東半部地區易有局部降雨，中南部維持多雲到晴；北台灣整天濕涼，其他各地早晚也偏涼。