柯文哲、馬英九、朱立倫、蔡英文齊聚圓山　王不見王沒碰面

▲柯文哲出席內科聯歡晚會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲10日晚間到圓山飯店出席內科園區歲末聯歡晚會，巧的是，前總統馬英九、前新北市長朱立倫也受邀出席同場活動，甚至連蔡英文也在飯店其他會場出席活動，而柯巧妙與馬朱二人避開，笑說行程都是秘書在排的，自己不清楚。

柯文哲在致詞時表示，今天在場很多大老闆，內湖科技園區發展協會是由園區廠商組成的團體，台灣ICT的龍頭大廠都在這裡面，包括台達電、光寶、仁寶、神通、明碁、研華，「你們一年產值是4.2兆，太偉大了，台灣靠你們」；柯說，對台北市來講，因為這邊有4600家的公司，15萬的工作人員，對台北市來講這是一個產值很高的園區，我們在思考說怎麼可以做得更好。

「先跟大家報告說，北環段跟南環段交通部已經通過審查，現在東環也送進去，所以我們將來環狀線就一次一起開工。」柯文哲語畢，台下響起掌聲，他表示這不用謝謝，這是該做的。此外，還有內科2.0也希望明年能夠開幕，當作整個內湖科技園區的育成中心。

柯文哲說，每一件事情不見得有辦法做很大的改善，但是東做一點西做一點，累積起來，港墘路拓寬、成功橋拓寬，我們一樣一樣把它做起來，「如果大家對市政府有任何需求或建議事項，翁素蕙理事長隨時都可以找到市府局處首長，只要有建議，市府就會馬上蒐集題目把它解決掉」。柯最後再次強調，現在需要解決問題的人，如果有問題跟我們講，做得到的都會做。

隨後柯文哲也應現場要求獻唱招牌歌曲「挪威的森林」、「世界第一等」，這次在數十位理事的陪同合唱下，柯文哲唱歌不再落漆，儘管偶有放槍搶拍，但已經大大改善許多。

