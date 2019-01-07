前女友背部裸照遭分享　少年撂人毆打拍裸照索遮羞費

▲黃姓少年被強押至公廁毆打拍裸照，一行人還侵門踏戶到黃姓少年家追討6萬6千元。（圖為示意圖與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

一名16歲的陳姓少年，在得知前女友的背部裸照遭16歲黃姓少年分享給朋友看後，藉著討公道的名義夥同23歲謝男、20歲黃男、22歲莊男將黃少強押至公廁毆打後再拍下裸照，最後還強逼黃少簽下本票6萬6先元才對他放行。經黃少父母報警後，新竹法官認謝、黃、莊3名成年被告犯罪事證明確，其中黃男賠償被害人9萬才獲和解，因此法官依故意對少年犯結夥強盜罪、妨害自由等罪判3人7年6個月到6個月不等刑期。

新竹一名16歲陳姓少年在2015年與同班同學王姓少女交往，陳王2人陷入熱戀期交常視訊，少女以背部全裸供陳少在鏡頭另一邊拍下裸背照，只是2人分手後，陳少得知16歲黃姓少年將前女友的裸背照分享給友人欣賞，隨即揪23歲謝男、20歲黃、22歲莊3男一同幫少女討公道。

謝、黃、莊及陳姓少年4人強押黃少到天德堂廣場公廁前，持球棒強迫陳少進入公廁脫光衣褲，黃少不從4人即以球棒及電擊棒毆打，並拍下少年裸照。黃少被毆打又被拍下裸照後，4人再將他載往新竹市某處農地旁，強逼他簽6萬6千元本票，才讓他回家，4人膽大包天竟然大搖大擺進黃少家向其父母討錢，黃少雙親拒絕妥協憤而報警將4人逮捕。

黃姓少年因未成年所以交由少年法庭審理；而謝、黃、莊3人向檢警及法官坦承拍下黃少年裸照並毆打對方。新竹地院法官認，3名男子犯罪事證明確，而其中黃男已賠償被害人9萬並獲和解，因此法官依故意對少年犯結夥強盜罪、妨害自由等罪判3人7年6個月到6個月不等刑期。

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