潛入型男套房裝偷拍機！　非單身「同性友人」遠端看他健身

▲租屋套房健身，沒想到居然遭好友的同性伴侶偷拍。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



地方中心／台中報導

台中一名楊姓男子在套房做仰臥起坐時，突然發現一台手機藏在書桌的下方，拿起來看居然正在偷拍，而且連絡人顯示男友人的邱姓男友，嚇得趕緊報警處理。台中地院審理後，雖然手機內檢視後沒有錄到什麼內容，但邱男非法侵入民宅，依法判拘役50日，如易科罰金5萬元。

判決書指出，楊姓男子與邱姓男子都是同住在分租套房的房客，沒想到2018年7月15日邱男居然未經對方的同意，擅自進入楊男居住的501室套房，接著在他的書桌下使用磁鐵安裝藏放白色手機，用遠端遙控錄影竊錄對方的非公開活動。

楊男指控，健身時突然發現有一台手機藏在書桌下方，有連接行動電源，拿下來後發現手機正在錄影，裡面有裝側錄的程式，當下手機已經被遠端鎖住，並且全部重置，裡面的資料都沒有了，不過在錄的時候有看到聯絡人，就是邱男。

邱男則辯稱，之前曾經承租過501室套房，退租後鑰匙就交還給房東，沒有複製鑰匙，而手機等等被指控偷拍的東西都是我所有，但之後不見了。他強調，是遺失非自己去放置東西的。

法官審理後認為，按照常理若行動電話遺失應立刻辦理掛失，但邱男卻沒有，足見上述所述都是卸責之詞，不採信他的說法，依侵入他人住宅罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

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