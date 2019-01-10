台南市加強擴大內需　全力推動觀光產業與吸引回流

▲台南市長黃偉哲表示會積極配合中央，加強台南觀光可遊性，推動擴大內需，吸引台商回流，來帶動台南經濟發展。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲1月10日在行政院會中表示會積極配合中央，加強台南觀光可遊性，推動擴大內需，吸引台商回流，來帶動台南經濟發展。

行政院10日召開行政院會，由行政院長賴清德主持，為因應今年經濟成長趨緩情形，會中討論擴大內需方案，盼藉由活絡國內消費及投資，擴大內需動能，驅動經濟穩定成長，其中研商包括擴大暖冬補助方案與吸引台商回流等議題。

台南市長黃偉哲表示在吸引台商回流部分，台南市會針對投資案，專案列管追蹤，包括土地取得、都市設計、建造消防、工廠登記及環保的許可等，追蹤核發進度，全力排除投資障礙，讓台商在台南投資，更為快速便捷，市府也將提供一站式的諮詢服務，讓廠商放心投資與量產，讓台商樂於回流設廠。

在暖冬補助方案部分，黃偉哲市長指出台南的觀光旅遊一直發展得很好，為吸引更多遊客，市府團隊將會加強景點的串聯，優化觀光設施品質，增加台南觀光的可遊性，讓遊客可以留在台南過夜，創造更多觀光產值。

黃偉哲市長表示交通部觀光局為推廣小鎮深度旅遊，舉辦2019台灣小鎮漫遊年活動，台南市推出「鹽水區」及「後壁區」參選，雙雙入選台灣30經典小鎮，可見台南觀光的品質與潛力，台南市未來會持續爭取中央計畫經費挹注，打造台南文化小鎮旅遊帶，積極推廣、行銷，讓更多人知道台南旅遊好去處，帶動地方的繁榮。