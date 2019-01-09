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翻轉偏鄉教育！長興國小推「創客課程」　獲行動仁醫獎

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▲▼長興國小107年獲選行動學習的教練學校。（圖／長興國小提供）

▲長興老師藉創客課程，讓孩子激發創意。（圖／長興國小提供，下同）

生活中心／綜合報導

台南市仁德區長興國小致力於資訊融入教學，去年榮獲行動學習優良學校，今年107年獲選行動學習的教練學校，輔導台南市北勢國小與高雄市阿蓮國小，協助推動行動學習，不僅教師對外推廣分享，更帶著學生下鄉與他校共好，12月22日榮獲教育部的行動仁醫獎，肯定長興國小師生在課程推廣複努力。

▲▼長興國小107年獲選行動學習的教練學校。（圖／長興國小提供）

▲長興國小獲教育部的行動仁醫獎肯定。

長興國小老師陳文凱說，共好是一種互信互利的學習過程，不管教師或學生在分享所學時都能有更進一步的省思與啟發，他們以影像課程為基礎、以創客課程培養孩子的創意，最後將在地課程人文地景產帶入跨域統整課程，讓孩子可以利用自己的後設知識進行學習與探索。

▲▼長興國小107年獲選行動學習的教練學校。（圖／長興國小提供）

長興國小更將創意課程推廣到其他小學，試圖翻轉偏鄉教育。

陳文凱說，也帶領孩子帶著所學服務更多人，讓學生帶著自己在水管創客學會的知識技能，設計服務學習內容，需思考先學什麼再學什麼，把自己所學過的東西內化後，服務他人，去體會施比受有福的感受，由校內先進行服務，根據不同的學習對象給予不同的學習內容。

另外，目前也到台南的竹埔國小、港尾國小、西港成功國小，與同年齡的孩子進行交流，一次一次修正自己的教學進度與教學活動，除了再次內化自己所學，也可以讓孩子進入更深思考。希望大家都能從好玩、有趣又有創意的課程認真去學習。

▲▼長興國小107年獲選行動學習的教練學校。（圖／長興國小提供）

▲長興老師持續為孩子們的教育而努力。

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