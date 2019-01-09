華裔網球教練被控綁架性侵等47項罪 可能判無期徒刑

▲27歲華裔網球教練郭泰瑞以綁架、性侵及兒童色情等47項罪名遭到起訴。(圖／蒙茅斯郡檢方檔案照片)

國際中心／綜合報導據

《紐約郵報》報導，美國紐澤西州的27歲華裔網球教練郭泰瑞(譯音，Terry Kuo)上月被起訴包括綁架、性侵及兒童色情等47項罪名。周一(7日)他在蒙茅斯郡(Monmouth County)法院出庭。

郭泰瑞又名Victor Lee。 他被起訴的罪名裡包括3項一級綁架罪及兩項一級加重性侵罪。

郭的母親琳(Lynn)指出，她認識其中一名網球課的學生。但她不能理解爲什麽他們會指控她兒子這些罪名。琳和丈夫喬治每周都會獄中探望兒子。

郭泰瑞被一名13歲的學生指控，郭先後在2017年天夏和秋天性侵她。警方後來搜查郭 的電腦和手機，發現有大量兒童色情物品，從中揭發他可能犯下多宗跟未成年人發生性行為罪行。檢方在去年12月21日將他逮捕及起訴。

郭泰瑞的律師說，郭目前狀況良好，他父母的房子目前遭法院拍賣，雙親搬進了一處小公寓。因為他們得變賣房産來籌措律師費用。郭的父親在一個跳蚤市場裡替人維修電腦，母親則是在一家民營療養院裡擔任看護工。

郭自從被捕後就一直被關在蒙茅斯郡監獄。據報導，周一他穿著一套綠色連身衣褲出庭。他戴着手銬和腳鐐，進入法庭曾對父母點頭微笑。 他將於22日再度次出庭。如果一級綁架和性侵罪罪名成立，他可能面臨 無期徒刑。