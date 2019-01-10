影／21歲妹子玩雪嗨過頭..Day 2「嘴角漏水眼睛閉不上」　醫：面癱

大陸中心／綜合報導

一名21歲女子小王近日在湖南長沙遊玩時巧遇大雪，由於太難得看到雪，於是興奮的玩了一整個下午，但是隔天醒來發現自己一邊「嘴角漏水」，眼睛也有一邊閉不上了，才急忙到醫院就診。經醫生診斷為「面神經麻痺」，也就是「面癱」。目前，治療已接近痊癒。

據了解，小王是海南人，平時很少見到雪，這次正好在長沙遊玩時巧遇一場大雪，便約了幾個好友到湘江邊上拍照、堆雪人、打雪仗，嗨玩了一整個下午，後來覺得左臉刺痛麻木、閉眼有點困難、耳朵有點痛才離開。豈料她第二天起床梳洗時才發現自己一邊「嘴角漏水」，而「眼睛也有一邊閉不上」，才急忙到醫院就診。

▲小王嗨玩雪導致面癱。（圖／翻攝梨視頻截圖，下同）

湖南省第二人民醫院康復醫學科主治醫師趙潔表示，小王在皺眉頭時右側額頭完全沒有皺紋，即使用力閉眼，右眼臉也不能完全閉合，嘴巴鼓氣時上下唇也沒辦法完全閉合，右側嘴角一直漏著氣，確診為「面神經麻痺」。

小王住院後，醫師制定了以針灸為主、複合手法推拿、灸法疏通經絡，中醫定向透藥、氦氖激光照射改善局部循環，再配合一些營養神經的藥物治療。目前，她已康復出院。

趙潔表示，面癱只要及時治療，最快可在1個月內恢復，多數在3月內痊癒，但是6個月以上還未恢復者則預後較差，有的遺留有面部痙攣。醫師提醒，要調整好生活作息、避免熬夜、規律運動，以增強免疫力，才能預防面癱。此外，對於已經面癱的患者，趙潔指出，在治療期間更要注意休息，防風、防受寒，注意頭臉部的保暖，如出門穿風衣或繫圍巾等，洗臉漱口時都要用熱水，清淡飲食，並戒菸戒酒。